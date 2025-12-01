Avec ou sans TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 20:30 – 21:45

Gratuit : non 11€ ou 15€ Réservations en ligne www.tntheatre.com ou au 02 40 12 12 28. Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

« Dans ton spectacle, tu penses que tu vas plus parler des gens qui ne veulent pas d’enfant ou des gens qui en ont ? »Riches d’une trentaine d’entretiens de femmes, ce spectacle représente une mosaïque d’histoires. En entrant dans l’intime, il met en lumière la complexité de la notion de maternité.Ne pas vouloir être mère, espérer l’être sans y parvenir, ou encore l’être mais le regretter, sont des situations souvent tues par pudeur ou par peur du jugement. Le spectacle est né de la volonté de représenter sur un même plateau des femmes avec et sans enfants, créant ainsi un lien entre toutes les femmes.Avec Fiona Arena, Morgane Bigot et Prune Cothouit. Écrit par Morgane Bigot et Prune Cothouit.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28