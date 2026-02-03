Avec quoi brûles-tu là de m’éblouir ? Atelier public d’Arts plastiques Allonnes
Avec quoi brûles-tu là de m’éblouir ? Atelier public d’Arts plastiques Allonnes mercredi 18 mars 2026.
Avec quoi brûles-tu là de m’éblouir ?
Atelier public d’Arts plastiques 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe
Début : 2026-03-18 09:00:00
fin : 2026-04-24
2026-03-18
L’atelier Créa’Numérique s’est associé au compositeur Bastien Lapeyre pour proposer une exposition de photographies accompagnée d’une installation vidéo autour de l’Iliade.
Dans le cadre du Programme associé du Festival LES PHOTOGRAPHIQUES
RENCONTRE/VERNISSAGE
Mercredi 18 mars
16H30 ATELIER D’ARTS PLASTIQUES D’ALLONNES Maison des Arts Manouchian .
Atelier public d’Arts plastiques 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 61 00 culture.dans.la.ville@wanadoo.fr
English :
The Créa?Numérique workshop has teamed up with composer Bastien Lapeyre to present an exhibition of photographs accompanied by a video installation based on the Iliad.
