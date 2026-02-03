Avec quoi brûles-tu là de m’éblouir ? Atelier public d’Arts plastiques Allonnes

Avec quoi brûles-tu là de m’éblouir ?

Atelier public d’Arts plastiques 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

L’atelier Créa’Numérique s’est associé au compositeur Bastien Lapeyre pour proposer une exposition de photographies accompagnée d’une installation vidéo autour de l’Iliade.

Dans le cadre du Programme associé du Festival LES PHOTOGRAPHIQUES

RENCONTRE/VERNISSAGE

Mercredi 18 mars

16H30 ATELIER D’ARTS PLASTIQUES D’ALLONNES Maison des Arts Manouchian .

English :

The Créa?Numérique workshop has teamed up with composer Bastien Lapeyre to present an exhibition of photographs accompanied by a video installation based on the Iliad.

