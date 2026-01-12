Avec un grand F Ballan-Miré

Avec un grand F

14 Boulevard Léo Lagrange Ballan-Miré Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : Dimanche 2026-03-08 16:00:00

2026-03-08

Pirates, Reine Pharaon, Prix Nobel de Sciences, Militantes, Femmes politiques, Spationautes…Voici L’Histoire avec un grand H, de Femmes incroyables mais vraies, avec un grand F !

Pirates, Reine Pharaon, Prix Nobel de Sciences, Militantes, Femmes politiques, Spationautes…Voici L'Histoire avec un grand H, de Femmes incroyables mais vraies, avec un grand F ! Spectacle jubilatoire, inspirant, drôle, ludique, pour petits et grands Sur Tableau noir et blanc pour des Portraits hauts en couleurs.

14 Boulevard Léo Lagrange Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Pirates, Queen Pharaohs, Nobel Prize winners, activists, politicians, astronauts…this is History with a capital H, from incredible but true women with a capital F!

