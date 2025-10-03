Avec un grand F Cholet

Centre Social Pasteur Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-03 19:15:00

2025-10-03

Compagnie Les Galettes

Les femmes aussi ont fait l’histoire !

Pirates, Reine Pharaon, Scientifiques, Militantes, Spationautes… Voici l’Histoire avec un grand H de Femmes incroyables mais vraies, avec un grand F ! Sur tableau noir et blanc, pour des portraits hauts en couleurs.

À partir de faits réels, Samantha Merly et Rachel Fouqueray nous proposent un spectacle jubilatoire, inspirant et ludique qui dépoussière l’image de la Femme restée trop longtemps dans l’ombre et défend l’égalité Hommes-Femmes.

Une création mêlant théâtre de rue et musique qui plaît aussi bien aux petits qu’aux grands ! .

Centre Social Pasteur Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

