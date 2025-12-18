Avec un grand F Le May-sur-Èvre

Avec un grand F

Espace culturel Léopold Sédar Senghor Le May-sur-Èvre Maine-et-Loire

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 15:30:00

Pirates, Reine Pharaon, scientifiques, Militantes, Spationautes…

Voici L’Histoire avec un grand H de Femmes incroyables mais vraies, Avec un grand F !

Spectacle jubilatoire, inspirant, drôle, ludique, pour petits et grands.

Sur Tableau noir et blanc, pour des Portraits hauts en couleurs. .

Espace culturel Léopold Sédar Senghor Le May-sur-Èvre 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 81 46 culture@lemaysurevre.com

