Avec un grand F Le May-sur-Èvre

Avec un grand F
mercredi 25 février 2026.
Avec un grand F
Espace culturel Léopold Sédar Senghor Le May-sur-Èvre Maine-et-Loire
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25 15:30:00
2026-02-25
Pirates, Reine Pharaon, scientifiques, Militantes, Spationautes…
Voici L’Histoire avec un grand H de Femmes incroyables mais vraies, Avec un grand F !
Spectacle jubilatoire, inspirant, drôle, ludique, pour petits et grands.
Sur Tableau noir et blanc, pour des Portraits hauts en couleurs. .
Espace culturel Léopold Sédar Senghor Le May-sur-Èvre 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 81 46 culture@lemaysurevre.com
