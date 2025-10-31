Avec vous jusqu’au bout Compiègne
Avec vous jusqu’au bout Compiègne vendredi 31 octobre 2025.
Avec vous jusqu’au bout
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise
Tarif : 20 – 20 –
20
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 20:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Auteur Sylvain Bugnon
Genre Comédie
Une comédie qui ne vous laissera pas de marbre !
Au début de cette comédie, deux collègues au chômage suivent une formation de croque-mort… profession qui ne connaît pas la crise.
L’un est plutôt doué, assidu et appliqué et entraîne l’autre, cocu, déprimé et plutôt à la traîne. Lors de leur formation, les circonstances conduisent ces deux chômeurs à devoir accueillir une famille en deuil et à s’occuper seuls d’une cérémonie funéraire alors qu’ils ne sont encore que débutants… 20 .
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Avec vous jusqu’au bout Compiègne a été mis à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme