Avec vous jusqu’au bout Compiègne

Avec vous jusqu’au bout Compiègne vendredi 31 octobre 2025.

Avec vous jusqu’au bout

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Début : 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Auteur Sylvain Bugnon

Genre Comédie

Une comédie qui ne vous laissera pas de marbre !

Au début de cette comédie, deux collègues au chômage suivent une formation de croque-mort… profession qui ne connaît pas la crise.

L’un est plutôt doué, assidu et appliqué et entraîne l’autre, cocu, déprimé et plutôt à la traîne. Lors de leur formation, les circonstances conduisent ces deux chômeurs à devoir accueillir une famille en deuil et à s’occuper seuls d’une cérémonie funéraire alors qu’ils ne sont encore que débutants… 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

