Avee Mana + Blue Salt LaPéniche Chalon-sur-Saône

LaPéniche ouvre ses portes à une soirée indie rock vibrante et habitée, mêlant énergie live, mélodies sensibles et influences psychédéliques. En tête d’affiche, Avee Mana s’impose comme l’un des groupes majeurs de la scène psyché-garage française. Originaire de Marseille, le quatuor s’est fait remarquer par son intensité scénique et des premières parties prestigieuses (Thurston Moore, Rover, Mars Red Sky). Leur musique oscille entre psychédélisme 60’s, énergie brute et sensibilité pop, portée par une identité libre et en perpétuelle évolution.

En première partie, Blue Salt, groupe indie pop/rock formé en 2022 et aujourd’hui basé à Lyon, séduit par des mélodies lumineuses, une énergie live communicative et une sincérité touchante. Entre nostalgie et spontanéité, le quatuor s’impose comme l’un des projets indie les plus prometteurs de sa génération. .

