Avee Mana + Blue Salt LaPéniche Chalon-sur-Saône
Avee Mana + Blue Salt LaPéniche Chalon-sur-Saône vendredi 27 mars 2026.
Avee Mana + Blue Salt
LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
LaPéniche ouvre ses portes à une soirée indie rock vibrante et habitée, mêlant énergie live, mélodies sensibles et influences psychédéliques. En tête d’affiche, Avee Mana s’impose comme l’un des groupes majeurs de la scène psyché-garage française. Originaire de Marseille, le quatuor s’est fait remarquer par son intensité scénique et des premières parties prestigieuses (Thurston Moore, Rover, Mars Red Sky). Leur musique oscille entre psychédélisme 60’s, énergie brute et sensibilité pop, portée par une identité libre et en perpétuelle évolution.
En première partie, Blue Salt, groupe indie pop/rock formé en 2022 et aujourd’hui basé à Lyon, séduit par des mélodies lumineuses, une énergie live communicative et une sincérité touchante. Entre nostalgie et spontanéité, le quatuor s’impose comme l’un des projets indie les plus prometteurs de sa génération. .
LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Avee Mana + Blue Salt Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-01-07 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I