Avee Mana + La Flemme + Tessina Le Hasard Ludique Paris

Le 26 mars, RDV au Hasard Ludique pour un concert exceptionnel, célébrant la scène rock marseillaise en pleine ébullition !

Avee Mana :

Derrière ce nom énigmatique se cache un quatuor déjà auteur de l’EP Who The F… Is Francky Jones (2019), et largement rompu à l’exercice du live, notamment en première partie de Thurston Moore, Rover ou encore Mars Red Sky ! 2023 marque un tournant dans son parcours avec Inner Life, deuxième EP et première sortie du nouveau label sudiste Hazard Records, avec un sont un son plus brut et puissant, à l’aura psychédélique des 60’s. Ils sont de retour avec leur premier LP « Layers », prévu pour le 20 février 2026.

La Flemme : La Flemme, ce quatuor marseillais au nom trompeur, débarque avec une énergie électrisante et un son garage rock teinté de psychédélisme. Formé de Jules, Stella, Charles et Ronie, issus de groupes comme Technopolice, Flathead ou Tessina, le groupe a surgi d’une nuit d’inspiration arrosée avec l’objectif fou de monter un projet scénique en deux mois. Le résultat ? Des compositions frénétiques, à la fois introspectives et exubérantes, qui collent à leur quotidien post-ado. Avec leur premier album La Fête, sorti le 25 avril 2025, La Flemme s’impose comme un acteur incontournable de la scène rock française. La Flemme apporte une bouffée d’air frais à la scène rock française, enracinée dans l’esprit marseillais et portée par une énergie sans filtre.

+ Tessina (première partie)

Psychédélisme incandescent, guitares abrasives et énergie garage : la scène française est un véritable terrain d’expérimentation, portée par des groupes comme The Psychotic Monks, Slift ou Stuffed Foxes. Avee Mana et La Flemme, deux groupes issus de la cité phocéenne, s’inscrivent pleinement dans cette mouvance : l’un explore une psyché émotionnelle, au son brut et puissant et l’autre déploie une garage pop psych à l’énergie contagieuse.

Le jeudi 26 mars 2026

de 20h00 à 23h00

payant

TARIFS

prévente : 15€*

sur place : 18€

*+frais de loc

Tout public.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

