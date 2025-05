Aventure à vélo en Baronnies avec Scapavélo – BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 10 mai 2025 09:00, Bagnères-de-Bigorre.

Hautes-Pyrénées

Aventure à vélo en Baronnies avec Scapavélo BAGNERES-DE-BIGORRE 1 Rue Émilien Frossard Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-10 09:00:00

fin : 2025-05-10

Date(s) :

2025-05-10

Samedi 10 mai, découvrez les Baronnies en vélo lors d’une quête ludique mêlant jeux, énigmes, patrimoine et défis sportifs !

Cette journée d’aventure vous est proposée dans le cadre de l’inauguration de Scapavélo, projet unique associant vélo, jeu d’aventure et patrimoine.

Programme

9h Accueil & présentation de la journée et de l’univers Scapavélo

les jeux d’aventure à vélo

l’application mobile

nos partenaires et projets à venir.

Un café et des gourmandises seront offerts pour démarrer la journée.

10h Départ du jeu en selle pour une aventure immersive à travers les Baronnies !

distance 67 km

dénivelé positif 1610 m

difficulté 4/5

Possibilité de faire le parcours en vélo électrique.

tous les types de vélo sont bienvenus !

Conseils avant de venir

pensez à vous munir de chaussures confortables pour marcher un peu si besoin ;

vous n’avez pas de vélo adapté ? Louez-en un chez nous ! .

BAGNERES-DE-BIGORRE 1 Rue Émilien Frossard

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Saturday, May 10, discover the Baronnies by bike on a fun quest combining games, riddles, heritage and sporting challenges!

This day of adventure is part of the inauguration of Scapavélo, a unique project combining cycling, adventure games and heritage.

Program

9h ? Welcome & presentation of the day and the world of Scapavélo

bike adventure games

the mobile application

our partners and upcoming projects.

Coffee and treats to start the day.

10h ? Game start: saddle up for an immersive adventure through the Baronnies!

distance: 67 km

vertical drop: 1610 m

difficulty: 4/5

Electric bikes are also available.

all types of bikes welcome!

German :

Am Samstag, den 10. Mai, entdecken Sie die Baronnies mit dem Fahrrad auf einer spielerischen Suche, die Spiele, Rätsel, Kulturerbe und sportliche Herausforderungen miteinander verbindet!

Dieser abenteuerliche Tag wird im Rahmen der Eröffnung von Scapavélo angeboten, einem einzigartigen Projekt, das Fahrrad, Abenteuerspiele und Kulturerbe miteinander verbindet.

Programm

9h ? Begrüßung & Vorstellung des Tages und der Welt von Scapavélo

die Fahrradabenteuerspiele

die mobile Anwendung

unsere Partner und zukünftigen Projekte.

Kaffee und Leckereien zum Start des Tages.

10h ? Start des Spiels: Satteln Sie auf für ein immersives Abenteuer durch die Baronnies!

strecke: 67 km

positiver Höhenunterschied: 1610 m

schwierigkeitsgrad: 4/5

Es besteht die Möglichkeit, die Strecke mit einem Elektrofahrrad zurückzulegen.

alle Arten von Fahrrädern sind willkommen!

Italiano :

Sabato 10 maggio, scoprite le Baronnies in bicicletta in una divertente ricerca che combina giochi, indovinelli, patrimonio e sfide sportive!

Questa giornata di avventura fa parte dell’inaugurazione di Scapavélo, un progetto unico che unisce ciclismo, giochi d’avventura e patrimonio.

Programma

9h ? Benvenuto e presentazione della giornata e del mondo di Scapavélo:

giochi d’avventura in bicicletta

l’applicazione mobile

i nostri partner e i prossimi progetti.

Caffè e dolcetti saranno offerti per iniziare la giornata.

10h ? Inizio del gioco: in sella per un’avventura coinvolgente attraverso le Baronnies!

distanza: 67 km

dislivello: 1610 m

difficoltà: 4/5

Possibilità di completare il percorso con una bici elettrica.

tutti i tipi di bicicletta sono benvenuti!

Espanol :

El sábado 10 de mayo, descubra las Baronnies en bicicleta en una divertida aventura que combina juegos, acertijos, patrimonio y retos deportivos

Esta jornada de aventura forma parte de la inauguración de Scapavélo, un proyecto único que combina ciclismo, juegos de aventura y patrimonio.

Programa

9h ? Bienvenida y presentación de la jornada y del mundo de Scapavélo

juegos de aventura en bicicleta

la aplicación móvil

nuestros socios y próximos proyectos.

Se ofrecerá café y golosinas para empezar el día.

10h ? Inicio del juego: ¡ensilla para una aventura envolvente por las Baronnies!

distancia: 67 km

desnivel: 1610 m

dificultad: 4/5

Posibilidad de completar el recorrido en bicicleta eléctrica.

¡todo tipo de bicicletas son bienvenidas!

L’événement Aventure à vélo en Baronnies avec Scapavélo Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-05-06 par Pôle du Tourmalet |CDT65