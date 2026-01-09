Aventure animalière Lab71 Dompierre-les-Ormes
Aventure animalière Lab71 Dompierre-les-Ormes vendredi 20 février 2026.
Aventure animalière
Lab71 2 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 14:00:00
fin : 2026-02-20 15:00:00
Date(s) :
2026-02-20
Glissez-vous dans la peau d’une fourmi, d’une mésange, d’une méduse ou d’un éléphant… et relevez des défis pour comprendre leur apprentissage dans la nature.
Age à partir 8 ans
Durée 1h .
Lab71 2 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Aventure animalière
L’événement Aventure animalière Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-01-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)