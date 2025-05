AVENTURE AU SALAGOU – Celles, 1 juin 2025 07:00, Celles.

Hérault

AVENTURE AU SALAGOU Celles Hérault

Tarif : 33 – 33 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-06-01

Pass Détente au Lac du Salagou: profitez de 2h de VTT et 1h de canoë ou pédalo à tarif préférentiel. Un bon plan pour explorer les paysages du Grand Site Salagou Cirque de Mourèze tout en vous amusant.

Journée sport et nature au cœur du Grand Site du Salagou.

Envie de bouger, de vous évader et de profiter d’un site naturel d’exception ? Ce pass est fait pour vous ! En réservant ce billet, vous bénéficiez de 2h de VTT pour parcourir les sentiers rouges typiques du Salagou et de 1h en canoë ou pédalo pour glisser sur les eaux calmes du lac.

C’est le combo parfait pour une demi-journée d’activités fun et accessibles, dès 9 ans, dans un cadre à couper le souffle celui du Grand Site de France « Salagou Cirque de Mourèze ». Entre collines colorées, eau scintillante et ambiance estivale, tout invite à l’aventure… ou à la baignade.

Un tarif malin pour une belle dose de plaisir, de nature et de souvenirs partagés ! .

Celles 34700 Hérault Occitanie

English :

Pass Détente au Lac du Salagou: enjoy 2 hours of mountain biking and 1 hour of canoeing or pedal-boating at a preferential rate. A great way to explore the landscapes of the Grand Site Salagou Cirque de Mourèze while having fun.

German :

Pass Détente au Lac du Salagou: Genießen Sie eine zweistündige Mountainbike-Tour und eine einstündige Kanu- oder Tretbootfahrt zum Vorzugspreis. Ein guter Plan, um die Landschaften der Grand Site Salagou Cirque de Mourèze zu erkunden und dabei Spaß zu haben.

Italiano :

Pass Détente au Lac du Salagou: 2 ore di mountain bike e 1 ora di canoa o pedalò a tariffa agevolata. Un ottimo modo per esplorare i paesaggi del Grand Site Salagou Cirque de Mourèze divertendosi.

Espanol :

Pass Détente au Lac du Salagou: disfrute de 2 horas de bicicleta de montaña y 1 hora de canoa o hidropedal con una tarifa preferente. Una forma estupenda de explorar los paisajes del Grand Site Salagou Cirque de Mourèze mientras se divierte.

L’événement AVENTURE AU SALAGOU Celles a été mis à jour le 2025-05-21 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC