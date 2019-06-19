Aventure audio & rencontre Construire un feu Raphaëlle Delisle La CABORDE Beaufort-Orbagna
Aventure audio & rencontre Construire un feu Raphaëlle Delisle La CABORDE Beaufort-Orbagna vendredi 19 juin 2026.
Aventure audio & rencontre Construire un feu Raphaëlle Delisle
La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Construire un feu est l’une des plus célèbres nouvelles de Jack London, écrivain et aventurier qui a participé à la Ruée vers l’or de la fin du XIXe siècle dans le Klondike, Canada. Raphaëlle Delisle nous propose ici une adaptation enregistrée de ce texte, à trois voix, bruitée et mise en musique. L’histoire d’un homme, avide d’or, qui en paiera le prix.
À l’issue de l’écoute, le public sera invité à partager ses réactions avec la réalisatrice, afin de contribuer au processus créatif en cours d’une œuvre immersive.
Vendredi 19 juin à 19h
Entrée libre.
Dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée.
Déconseillé en dessous de 10 ans. .
La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr
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L’événement Aventure audio & rencontre Construire un feu Raphaëlle Delisle Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA