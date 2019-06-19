Aventure audio & rencontre Construire un feu Raphaëlle Delisle La CABORDE Beaufort-Orbagna

Aventure audio & rencontre Construire un feu Raphaëlle Delisle

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Construire un feu est l’une des plus célèbres nouvelles de Jack London, écrivain et aventurier qui a participé à la Ruée vers l’or de la fin du XIXe siècle dans le Klondike, Canada. Raphaëlle Delisle nous propose ici une adaptation enregistrée de ce texte, à trois voix, bruitée et mise en musique. L’histoire d’un homme, avide d’or, qui en paiera le prix.

À l’issue de l’écoute, le public sera invité à partager ses réactions avec la réalisatrice, afin de contribuer au processus créatif en cours d’une œuvre immersive.

Vendredi 19 juin à 19h

Entrée libre.

Dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée.

Déconseillé en dessous de 10 ans. .

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

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L’événement Aventure audio & rencontre Construire un feu Raphaëlle Delisle Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA