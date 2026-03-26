Aventure de la fête de la nature aux Cascades du Hérisson

Parking de Ilay Menétrux-en-Joux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Prêts pour une aventure palpitante ? Devenez de véritables explorateurs et relevez les défis de notre

grand jeu d’orientation sur la nature.

Animé par Natur’Odyssée.

De 14h à 17h, durée de 45min le dimanche 24 mai à la Maison des Cascades. Sans réservation. .

Parking de Ilay Menétrux-en-Joux 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Aventure de la fête de la nature aux Cascades du Hérisson

L’événement Aventure de la fête de la nature aux Cascades du Hérisson Menétrux-en-Joux a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE