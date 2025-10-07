Aventure de lignes Croix

Aventure de lignes Croix mardi 7 octobre 2025.

Aventure de lignes

Croix Croix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 10:00:00

fin : 2025-10-07 18:00:00

Date(s) :

2025-10-07 2025-12-14

_**Du 7 octobre au 14 décembre 2025**_

Dans Aventure de lignes, poème inspiré d’une peinture de Paul Klee et figurant dans la seconde édition de Passages (1963), Henri Michaux décrit la trajectoire et la mélodie des lignes composites se formant sur la toile. Leur beauté réside, selon lui, dans l’aspect transitoire, éphémère, dans le passage que révèle le mouvement, constituant ainsi un nouveau genre d’architecture uniquement à filmer .

Cette aventure de lignes au sein de la Villa Cavrois célèbre aujourd’hui la ligne dans ses multiples écritures dessinées en invitant pour la première fois des œuvres magistrales provenant de la collection du Frac Picardie à investir ce lieu habité de souvenirs passés, présents et futurs. Une aventure de lignes est une proposition à arpenter la Villa Cavrois, à découvrir au fil de la déambulation des présences artistiques tutélaires, qui soulignent le dessein et le dessin de Mallet-Stevens. De lignes conceptuels, minimalistes, oniriques et poétiques il en sera question dans cette conversation entre écritures dessinées d’artistes de générations et d’horizons différents et l’écriture architecturale emblématique de Robert Mallet-Stevens. _Dès que j’écris, c’est pour commencer à inventer_ aimait à dire Henri Michaux. Cette œuvre d’art totale à laquelle s’est consacrée Robert Mallet-Stevens est un formidable écrin pour découvrir des œuvres exceptionnelles qui agissent comme autant d’imaginaires et échos contemporains à cette démarche architecturale, véritable partition musicale où le moindre détail tient lieu de manifeste. De ligne en ligne, d’espace en espace, de ponctuation en ponctuation, c’est bien l’esprit du lieu que cette exposition vient célébrer aujourd’hui dans le cadre de lille3000.

_**Du 7 octobre au 14 décembre 2025**_

Dans Aventure de lignes, poème inspiré d’une peinture de Paul Klee et figurant dans la seconde édition de Passages (1963), Henri Michaux décrit la trajectoire et la mélodie des lignes composites se formant sur la toile. Leur beauté réside, selon lui, dans l’aspect transitoire, éphémère, dans le passage que révèle le mouvement, constituant ainsi un nouveau genre d’architecture uniquement à filmer .

Cette aventure de lignes au sein de la Villa Cavrois célèbre aujourd’hui la ligne dans ses multiples écritures dessinées en invitant pour la première fois des œuvres magistrales provenant de la collection du Frac Picardie à investir ce lieu habité de souvenirs passés, présents et futurs. Une aventure de lignes est une proposition à arpenter la Villa Cavrois, à découvrir au fil de la déambulation des présences artistiques tutélaires, qui soulignent le dessein et le dessin de Mallet-Stevens. De lignes conceptuels, minimalistes, oniriques et poétiques il en sera question dans cette conversation entre écritures dessinées d’artistes de générations et d’horizons différents et l’écriture architecturale emblématique de Robert Mallet-Stevens. _Dès que j’écris, c’est pour commencer à inventer_ aimait à dire Henri Michaux. Cette œuvre d’art totale à laquelle s’est consacrée Robert Mallet-Stevens est un formidable écrin pour découvrir des œuvres exceptionnelles qui agissent comme autant d’imaginaires et échos contemporains à cette démarche architecturale, véritable partition musicale où le moindre détail tient lieu de manifeste. De ligne en ligne, d’espace en espace, de ponctuation en ponctuation, c’est bien l’esprit du lieu que cette exposition vient célébrer aujourd’hui dans le cadre de lille3000. .

Croix Croix 59170 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

from October 7 to December 14, 2025**_

In Aventure de lignes, a poem inspired by a painting by Paul Klee and featured in the second edition of « Passages » (1963), Henri Michaux describes the trajectory and « melody » of composite lines forming on canvas. Their beauty lies, he says, in the transitory, ephemeral aspect, in the « passage » revealed by movement, constituting « a new kind of architecture only to be filmed ».

Today, Une aventure de lignes at the Villa Cavrois celebrates the line in all its multiple forms, inviting for the first time masterpieces from the Frac Picardie collection to take over this site inhabited by past, present and future memories. Une aventure de lignes is an invitation to wander through the Villa Cavrois, discovering the artistic presences that underline Mallet-Stevens’s design. Conceptual, minimalist, dreamlike and poetic lines will be discussed in this conversation between the drawings of artists from different generations and backgrounds, and the emblematic architectural style of Robert Mallet-Stevens. « As soon as I write, I begin to invent », Henri Michaux liked to say. This total work of art, to which Robert Mallet-Stevens dedicated himself, is a formidable showcase for exceptional works that act as imaginary and contemporary echoes of this architectural approach, a veritable musical score in which the smallest detail serves as a manifesto. From line to line, from space to space, from punctuation to punctuation, it is the spirit of the place that this exhibition celebrates today as part of lille3000.

German :

_**Vom 7. Oktober bis zum 14. Dezember 2025**_

In Aventure de lignes, einem Gedicht, das von einem Gemälde von Paul Klee inspiriert wurde und in der zweiten Ausgabe von « Passages » (1963) enthalten ist, beschreibt Henri Michaux den Verlauf und die « Melodie » der zusammengesetzten Linien, die sich auf der Leinwand bilden. Ihre Schönheit liegt seiner Meinung nach in der Vergänglichkeit, der Flüchtigkeit, dem « Durchgang », den die Bewegung offenbart, und stellt somit « eine neue Art von Architektur dar, die nur zu filmen ist ».

Dieses Abenteuer der Linien in der Villa Cavrois feiert heute die Linie in ihren vielfältigen gezeichneten Schreibweisen, indem es zum ersten Mal meisterhafte Werke aus der Sammlung des Frac Picardie einlädt, diesen Ort zu bespielen, der von vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Erinnerungen bewohnt wird. Ein Abenteuer aus Linien ist ein Vorschlag, die Villa Cavrois zu durchwandern und bei einem Spaziergang die schützenden künstlerischen Präsenzen zu entdecken, die Mallet-Stevens’ Entwurf und Zeichnung unterstreichen. Von konzeptuellen, minimalistischen, traumhaften und poetischen Linien ist in diesem Gespräch zwischen gezeichneten Schriften von Künstlern verschiedener Generationen und Horizonte und der emblematischen architektonischen Handschrift von Robert Mallet-Stevens die Rede. henri Michaux sagte gerne: « _Dès que j’écris, c’est pour commencer à inventer_ » (Sobald ich schreibe, beginne ich zu erfinden). Dieses Gesamtkunstwerk, dem sich Robert Mallet-Stevens widmete, ist ein wunderbarer Rahmen für die Entdeckung außergewöhnlicher Werke, die als zeitgenössische Imaginationen und Echos dieses architektonischen Ansatzes fungieren, einer wahren musikalischen Partitur, in der das kleinste Detail als Manifest fungiert. Von Linie zu Linie, von Raum zu Raum, von Interpunktion zu Interpunktion ist es der Geist des Ortes, den diese Ausstellung heute im Rahmen von lille3000 feiert.

Italiano :

dal 7 ottobre al 14 dicembre 2025**_

In Aventure de lignes, poesia ispirata a un dipinto di Paul Klee e apparsa nella seconda edizione di Passages (1963), Henri Michaux descrive la traiettoria e la « melodia » delle linee composite che si formano sulla tela. A suo avviso, la loro bellezza risiede nell’aspetto transitorio ed effimero, nel « passaggio » rivelato dal movimento, che costituisce « un nuovo tipo di architettura che può essere solo filmata ».

Oggi, Une aventure de lignes a Villa Cavrois celebra la linea in tutte le sue forme, invitando i capolavori della collezione Frac Picardie ad appropriarsi di questo luogo pieno di memorie del passato, del presente e del futuro. Une aventure de lignes è un invito a passeggiare per Villa Cavrois, alla scoperta delle presenze artistiche che caratterizzano il design e i disegni di Mallet-Stevens. Linee concettuali, minimaliste, oniriche e poetiche saranno l’oggetto di questa conversazione tra i disegni di artisti di diverse generazioni e provenienze e lo stile architettonico emblematico di Robert Mallet-Stevens. come amava dire Henri Michaux: « Appena scrivo, comincio a inventare ». Quest’opera d’arte totale, a cui Robert Mallet-Stevens si è dedicato, è una cornice meravigliosa per scoprire opere eccezionali che fungono da eco immaginaria e contemporanea del suo approccio architettonico, una vera e propria partitura musicale in cui il più piccolo dettaglio funge da manifesto. Di linea in linea, di spazio in spazio, di punteggiatura in punteggiatura, è lo spirito del luogo che questa mostra celebra oggi nell’ambito di lille3000.

Espanol :

del 7 de octubre al 14 de diciembre de 2025**_

En Aventure de lignes, poema inspirado en un cuadro de Paul Klee y que aparece en la segunda edición de Passages (1963), Henri Michaux describe la trayectoria y la « melodía » de las líneas compuestas que se forman sobre el lienzo. En su opinión, su belleza reside en el aspecto transitorio, efímero, en el « pasaje » revelado por el movimiento, constituyendo « un nuevo tipo de arquitectura que sólo puede filmarse ».

Hoy, Une aventure de lignes en la Villa Cavrois celebra la línea en todas sus múltiples formas, invitando a las obras maestras de la colección del Frac Picardie a apoderarse de este lugar lleno de recuerdos del pasado, del presente y del futuro. Une aventure de lignes es una invitación a pasear por la Villa Cavrois, a descubrir las presencias artísticas que subrayan el diseño y los dibujos de Mallet-Stevens. Líneas conceptuales, minimalistas, oníricas y poéticas serán el tema de esta conversación entre los dibujos de artistas de diferentes generaciones y procedencias y el emblemático estilo arquitectónico de Robert Mallet-Stevens. como le gustaba decir a Henri Michaux: « En cuanto escribo, empiezo a inventar ». Esta obra de arte total, a la que Robert Mallet-Stevens se consagró, es un marco maravilloso para descubrir obras excepcionales que actúan como ecos imaginarios y contemporáneos de su enfoque arquitectónico, una verdadera partitura musical en la que el más mínimo detalle sirve de manifiesto. De línea en línea, de espacio en espacio, de puntuación en puntuación, es el espíritu del lugar que celebra hoy esta exposición en el marco de lille3000.

L’événement Aventure de lignes Croix a été mis à jour le 2025-07-11 par Hauts-de-France Tourisme