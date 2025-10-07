Aventure de lignes La villa Cavrois Croix

Prix : entrée à la villa Cavrois (vous pouvez prendre vos billets en ligne sur le site de la villa Cavrois)

Début : 2025-10-07T10:00 – 2025-10-07T18:00

Fin : 2025-12-14T10:00 – 2025-12-14T18:00

Du 7 octobre au 14 décembre 2025

Dans Aventure de lignes, poème inspiré d’une peinture de Paul Klee et figurant dans la seconde édition de « Passages » (1963), Henri Michaux décrit la trajectoire et la « mélodie » des lignes composites se formant sur la toile. Leur beauté réside, selon lui, dans l’aspect transitoire, éphémère, dans le « passage » que révèle le mouvement, constituant ainsi « un nouveau genre d’architecture uniquement à filmer ».

Cette aventure de lignes au sein de la Villa Cavrois célèbre aujourd’hui la ligne dans ses multiples écritures dessinées en invitant pour la première fois des œuvres magistrales provenant de la collection du Frac Picardie à investir ce lieu habité de souvenirs passés, présents et futurs. Une aventure de lignes est une proposition à arpenter la Villa Cavrois, à découvrir au fil de la déambulation des présences artistiques tutélaires, qui soulignent le dessein et le dessin de Mallet-Stevens. De lignes conceptuels, minimalistes, oniriques et poétiques il en sera question dans cette conversation entre écritures dessinées d’artistes de générations et d’horizons différents et l’écriture architecturale emblématique de Robert Mallet-Stevens. « Dès que j’écris, c’est pour commencer à inventer » aimait à dire Henri Michaux. Cette œuvre d’art totale à laquelle s’est consacrée Robert Mallet-Stevens est un formidable écrin pour découvrir des œuvres exceptionnelles qui agissent comme autant d’imaginaires et échos contemporains à cette démarche architecturale, véritable partition musicale où le moindre détail tient lieu de manifeste. De ligne en ligne, d’espace en espace, de ponctuation en ponctuation, c’est bien l’esprit du lieu que cette exposition vient célébrer aujourd’hui dans le cadre de lille3000.

À la Villa Cavrois, cette aventure explore la ligne sous toutes ses formes. Dans le cadre de lille3000, des œuvres du Frac Picardie révèlent le dessein et le dessin de Mallet-Stevens. Villa Cavrois Croix

Villa Cavrois © Frac Picardie