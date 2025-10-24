Aventure de Princesse Pauline au CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte

Le château de Terre-Neuve propose aux plus jeunes une activité avec Princesse Pauline.

Après le succès de sa visite à la chandelle, Pauline Sulletis invite les enfants à percer à jour les

secrets de l’Alchimie.

Afin de créer leur pierre philosophale ils devront chercher les ingrédients , les enchanter puis

les assembler selon leur imagination au cour d’une visite contée par la Princesse Pauline

vêtue de sa plus belle robe dans les pièces du château de Terre-Neuve

15 places par session

6,50€ enfant (5-9 ans)

8,50€ accompagnateur

Vous avez rendez-vous le vendredi 24 ou le vendredi 31 à partir de 10h30.

Réservation obligatoire par téléphone 02 51 69 17 75 ou par mail commercial.terreneuve@gmail.com .

Château de Terre-Neuve 1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com

English :

Château de Terre-Neuve offers an activity for youngsters with Princess Pauline.

German :

Das Schloss Neufundland bietet den Jüngsten eine Aktivität mit Prinzessin Pauline an.

Italiano :

Lo Château de Terre-Neuve propone un’attività per i più piccoli con la Principessa Pauline.

Espanol :

El Château de Terre-Neuve ofrece una actividad para los más pequeños con la princesa Pauline.

