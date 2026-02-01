Aventure Fossiles Cuisery

Aventure Fossiles

2026-02-18 10:00:00

2026-02-18 15:00:00

2026-02-18

Partez à la quête des fossiles dont vous réalisez des moulages. Un diaporama vous aidera à mieux comprendre les origines des fossiles.

Apportez votre pique-nique .

