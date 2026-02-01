Aventure Fossiles Cuisery
Aventure Fossiles Cuisery mercredi 18 février 2026.
Aventure Fossiles
Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 10:00:00
fin : 2026-02-18 15:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Partez à la quête des fossiles dont vous réalisez des moulages. Un diaporama vous aidera à mieux comprendre les origines des fossiles.
Apportez votre pique-nique .
Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Aventure Fossiles
L’événement Aventure Fossiles Cuisery a été mis à jour le 2026-01-30 par Centre EDEN