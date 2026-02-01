Aventure Fossiles Cuisery

Aventure Fossiles Cuisery mercredi 18 février 2026.

Aventure Fossiles

Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2026-02-18 10:00:00
fin : 2026-02-18 15:00:00

2026-02-18

Partez à la quête des fossiles dont vous réalisez des moulages. Un diaporama vous aidera à mieux comprendre les origines des fossiles.
Apportez votre pique-nique   .

Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 

English : Aventure Fossiles

L’événement Aventure Fossiles Cuisery a été mis à jour le 2026-01-30 par Centre EDEN