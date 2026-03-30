Aventure game de pâques à Truttemer-le-Grand Truttemer-le-Grand Vire Normandie
Aventure game de pâques à Truttemer-le-Grand Truttemer-le-Grand Vire Normandie samedi 4 avril 2026.
Aventure game de pâques à Truttemer-le-Grand
Truttemer-le-Grand 180 Le Bosq Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2026-04-04
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-21
A l’occasion de pâques, retrouvez un aventure game, au programme 2h d’aventure jusqu’à 15 personnes par session, à partir de 6 ans accompagné. Lancer de haches ( variante proposée pour les moins de 14 ans) 2 escape games inédits coffre à énigmes et conte d’aventures Sur réservation uniquement.
A l’occasion de pâques, retrouvez un aventure game, au programme 2h d’aventure jusqu’à 15 personnes par session, à partir de 6 ans accompagné. Lancer de haches ( variante proposée pour les moins de 14 ans) 2 escape games inédits coffre à énigmes et conte d’aventures. Chasse aux trésors (en chocolat) Sur réservation uniquement. .
Truttemer-le-Grand 180 Le Bosq Vire Normandie 14500 Calvados Normandie
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English : Aventure game de pâques à Truttemer-le-Grand
For Easter, join us for an adventure game: 2 hours of adventure for up to 15 people per session, accompanied for children aged 6 and over. Axe-throwing (a variant is available for under-14s) 2 brand new escape games: enigma chest and adventure tale By reservation only.
L’événement Aventure game de pâques à Truttemer-le-Grand Vire Normandie a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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