Aventure game de pâques à Truttemer-le-Grand Truttemer-le-Grand Vire Normandie

Aventure game de pâques à Truttemer-le-Grand

Truttemer-le-Grand 180 Le Bosq Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-04-04

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-21

A l’occasion de pâques, retrouvez un aventure game, au programme 2h d’aventure jusqu’à 15 personnes par session, à partir de 6 ans accompagné. Lancer de haches ( variante proposée pour les moins de 14 ans) 2 escape games inédits coffre à énigmes et conte d’aventures Sur réservation uniquement.

A l’occasion de pâques, retrouvez un aventure game, au programme 2h d’aventure jusqu’à 15 personnes par session, à partir de 6 ans accompagné. Lancer de haches ( variante proposée pour les moins de 14 ans) 2 escape games inédits coffre à énigmes et conte d’aventures. Chasse aux trésors (en chocolat) Sur réservation uniquement. .

Truttemer-le-Grand 180 Le Bosq Vire Normandie 14500 Calvados Normandie

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English : Aventure game de pâques à Truttemer-le-Grand

For Easter, join us for an adventure game: 2 hours of adventure for up to 15 people per session, accompanied for children aged 6 and over. Axe-throwing (a variant is available for under-14s) 2 brand new escape games: enigma chest and adventure tale By reservation only.

L’événement Aventure game de pâques à Truttemer-le-Grand Vire Normandie a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie