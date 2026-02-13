Aventure photo Isard, Arrens-Marsous, Arrens-Marsous

Aventure photo Isard 4 avril et 31 octobre Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarifs : Adulte 280€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T11:00:00+02:00 – 2026-04-05T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-31T10:00:00+01:00 – 2026-11-01T10:00:00+01:00

Au cœur du Parc National des Pyrénées, partez pour deux jours d’immersion à la rencontre de l’isard, silhouette agile et emblématique de ces montagnes. À l’automne, la montagne s’anime de leurs cavalcades amoureuses. Au printemps, elle s’ouvre à la tendresse des naissances et aux premiers pas des cabris. Entre crêtes et vallons, vous marchez au rythme de la nature, les yeux et l’objectif en alerte. Cette aventure mêle randonnée, instants naturalistes et photographie animalière, avec l’accompagnement attentif d’un guide professionnel. La nuit se vit en cabane ou sous tente, au plus près de la vie sauvage.

‍ ‍ Départ assuré dès 2 participants.

La photographie animalière exige discrétion et respect. Cette prestation vise avant tout l’observation des espèces dans leur milieu naturel. Le bien-être de la faune est une priorité. Chaque sortie se fait avec attention, pour éviter tout dérangement.

A l’Automne lors des amours ou au Printemps lors des naissances

Programme :

J1 Accueil à 9h00 devant l’office du tourisme d’Arrens-Marsous. Vous covoiturez jusqu’à la vallée voisine, point de départ de la randonnée. Le sentier commence au bout de la vallée et longe un joli lac. Tout au long de la marche, le paysage change entre zone pastorale et vieille forêt. Vous prenez le temps pour des observations naturalistes et des photos, avec les premières observations des isards. Pique-nique en pleine nature, parfait pour immortaliser les scènes de la vie sauvage. La journée se termine par l’arrivée à la cabane pour la nuit.

J2 Après une nuit reposante dans la cabane, le petit-déjeuner vous sera préparé. Vous pourrez admirer les isards au petit matin. En fonction de leur situation, une ascension de 200m de dénivelé pourra être proposée. Ensuite, vous prendrez le pique-nique en pleine nature. La descente progressive vers le point de départ de la veille sera ponctuée d’observations naturalistes et de prises de vues. Le séjour se termine devant l’office du tourisme d’Arrens-Marsous.

️ Dénivelé positif : 300m à 450m

Distance total (2 jours) : 13km

️ dîner J1 et petit-déjeuner J2 inclus. Prévenir l’organisateur de tout régime alimentaire spécifique (allergies, intolérances, …)

Durée : 31h00

Activité organisée par Hadrien – Accompagnateur Montagne et photographe naturaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/aventure-photo-isard-3861

Arrens-Marsous Arrens-Marsous Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/aventure-photo-isard-3861 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/aventure-photo-isard-3861 »}]

Courses d’automne, chevreaux de printemps, lumières d’altitude. Une immersion pyrénéenne, entre vie sauvage et regards partagés. Nature Randonnée nature