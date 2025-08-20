Aventure tricots rayés Nouméa
Aventure tricots rayés Nouméa mercredi 20 août 2025.
Aventure tricots rayés
Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : 8500 – 8500 – 8500 XPF
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-08-20 08:00:00
fin : 2025-08-20 11:00:00
Date(s) :
2025-08-20
Rendez-vous tous les moi, pour cet événement incontournable proposé par l’Aquarium des Lagons, l’aventure Tricots Rayés !
Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 26.27.31
English :
See you every month for this not-to-be-missed event organized by the Aquarium des Lagons, the Tricots Rayés adventure!
German :
Treffen Sie sich jeden Monat zu diesem unumgänglichen, vom Aquarium des Lagons angebotenen Ereignis, dem Abenteuer Gestreifte Strickjacken!
Italiano :
Ci vediamo ogni mese per questo evento imperdibile organizzato dall’Aquarium des Lagons, l’avventura dei Tricots Rayés!
Espanol :
Nos vemos cada mes en esta cita ineludible organizada por el Aquarium des Lagons, ¡la aventura de los Tricots Rayés!
