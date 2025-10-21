AVENTURES VERTICALES DEMI-JOURNEE ACCROBRANCHE ADOS & ADULTES Village vacances Forêt de Ganigal Le Malzieu-Ville

AVENTURES VERTICALES DEMI-JOURNEE ACCROBRANCHE ADOS & ADULTES Village vacances Forêt de Ganigal Le Malzieu-Ville mardi 21 octobre 2025.

AVENTURES VERTICALES DEMI-JOURNEE ACCROBRANCHE ADOS & ADULTES

Village vacances Forêt de Ganigal Parcours accrobranche Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Demi-journée

Date : 2025-10-21 à 2025-10-28

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-28

Embarquez pour une demi-journée sportive à l’assaut de arbres de la forêt de Ganigal au Malzieu ! La sortie est animée et encadrée par les moniteurs d’escalade de La Cazelle Sport Nature.

Au programme

– Accrobranche

– Saut pendulaire (12 mètres)

Cette demi-journée « sensations » est adaptée aux adultes et enfants de plus de 8 ans.

Inscription obligatoire préalable dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique

Rendez-vous au parking de l’accrobranche (Forêt de Ganigal). .

Village vacances Forêt de Ganigal Parcours accrobranche Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

English :

Embark on a sporty half-day climb up the trees of the Ganigal forest in Le Malzieu! The outing is led and supervised by climbing instructors from La Cazelle Sport Nature.

On the program:

– Accrobranche

– Pendulum jump (12 meters)

This sensational half-day is suitable for adults and children aged 8 and over.

German :

Begeben Sie sich auf eine sportliche Halbtagestour, um die Bäume im Wald von Ganigal in Le Malzieu zu erklimmen! Der Ausflug wird von den Kletterlehrern von La Cazelle Sport Nature moderiert und betreut.

Auf dem Programm stehen:

– Accrobranche

– Pendelsprung (12 Meter)

Dieser halbtägige « Sensations »-Tag ist für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren geeignet.

Italiano :

Partite per una mezza giornata di arrampicata sportiva sugli alberi della foresta di Ganigal a Le Malzieu! L’uscita è guidata e supervisionata dagli istruttori di arrampicata di La Cazelle Sport Nature.

In programma:

– Arrampicata sugli alberi

– Salto del pendolo (12 metri)

Questa mezza giornata da brivido è adatta ad adulti e bambini a partire dagli 8 anni.

Espanol :

Embárquese en una media jornada deportiva escalando los árboles del bosque de Ganigal, en Le Malzieu La salida está dirigida y supervisada por monitores de escalada de La Cazelle Sport Nature.

En el programa:

– Escalada de árboles

– Salto pendular (12 metros)

Esta atracción de medio día es apta para adultos y niños a partir de 8 años.

