Aventur’Ose à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt – Édition 2026 Club de Canoë Kayak de Port-Sainte-Foy- Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
dimanche 4 octobre 2026 · Club de Canoë Kayak de Port-Sainte-Foy- · Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Informations pratiques
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Aventur’Ose à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt – Édition 2026
Club de Canoë Kayak de Port-Sainte-Foy- Allée paul DUCOU Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:30:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Le dimanche 4 octobre, une journée exceptionnelle sera dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Randonnées, animations, prévention et partage sont au programme : un programme organisé par le club de Canoë Kayak, au profit du Comité Féminin Dordogne.
Le site du club de Canoë Kayak (Allée Paul Ducou) accueille une grande journée « Aventur’Ose », placé sous le signe de sensibilisation du public au dépistage du cancer du sein.
Les participant(e)s sont invité(e)s à participer à deux marches solidaires :
– 5 km (6 €)
– 10 km (8 €)
Le rendez-vous est fixé à 8h30 sur le site nautique.
Tout au long de la journée, de nombreux stands et animations rythmeront l’événement :
– jeux en bois pour petits et grands,
– initiation au yoga,
– espaces d’information et de prévention sur le dépistage,
– tombola avec de nombreux lots à gagner.
Repas complet (12€) sur réservation au 06 75 95 49 32 .
Club de Canoë Kayak de Port-Sainte-Foy- Allée paul DUCOU Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 95 49 32 canoekayakportstefoy@orange.fr
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English : Aventur’Ose à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt – Édition 2026
L’événement Aventur’Ose à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt – Édition 2026 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Pays Foyen
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