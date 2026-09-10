Aventur’Ose à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt – Édition 2026 Club de Canoë Kayak de Port-Sainte-Foy- Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Informations pratiques

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Aventur’Ose à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt – Édition 2026

Club de Canoë Kayak de Port-Sainte-Foy- Allée paul DUCOU Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:30:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Le dimanche 4 octobre, une journée exceptionnelle sera dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Randonnées, animations, prévention et partage sont au programme : un programme organisé par le club de Canoë Kayak, au profit du Comité Féminin Dordogne.

Le site du club de Canoë Kayak (Allée Paul Ducou) accueille une grande journée « Aventur’Ose », placé sous le signe de sensibilisation du public au dépistage du cancer du sein.

Les participant(e)s sont invité(e)s à participer à deux marches solidaires :

– 5 km (6 €)

– 10 km (8 €)

Le rendez-vous est fixé à 8h30 sur le site nautique.

Tout au long de la journée, de nombreux stands et animations rythmeront l’événement :

– jeux en bois pour petits et grands,

– initiation au yoga,

– espaces d’information et de prévention sur le dépistage,

– tombola avec de nombreux lots à gagner.

Repas complet (12€) sur réservation au 06 75 95 49 32 .

Club de Canoë Kayak de Port-Sainte-Foy- Allée paul DUCOU Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 95 49 32 canoekayakportstefoy@orange.fr

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English : Aventur’Ose à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt – Édition 2026

L’événement Aventur’Ose à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt – Édition 2026 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Pays Foyen