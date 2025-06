Parcours nature entre terre, ciel et eau à Paris Avenue Emile Zola PARIS 6 juillet 2025

Pendant ce parcours piéton, vous allez traverser le jardin en mouvement et les jardins sériels dans le parc A. Citroën en mettant l’accent sur leurs ambiances thématiques et colorées. Les plantes vagabondes se distinguent par leur capacité à occuper un espace en friche et à interagir avec la faune. Est-ce que vous verrez ce couple de chardonnerets qui fréquente les anciennes voies ferrées qui sont maintenant une promenade, en train de se nourrir des graines de Cirse ? Vous terminerez ce parcours au parc G. Brassens, sur l’emplacement des anciens abattoirs de Vaugirard.

Sortie organisée par Nathalie, guide botaniste

Le samedi 30 août 2025

de 14h30 à 16h30

Le dimanche 06 juillet 2025

de 14h30 à 16h30

payant

Tarif enfant (jusqu’à 16 ans) : 10 €

tarif adulte : 16 €

Public enfants, jeunes et adultes.

Avenue Emile Zola Avenue Emile Zola 75015 PARIS

https://www.eco-nature.org/experience/a-4

Venez explorer deux parcs parisiens du 15e arrondissement qui sont reliés par une promenade piétonne, autrefois empruntée par le train