Avéron-Bergelle en fête Village Avéron-Bergelle samedi 9 août 2025.

Avéron-Bergelle en fête

Village AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle Gers

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-10

2025-08-09

Au programme de la fête locale qui se déroulera en deux temps.

Samedi 9 août

8h Concours de pêche à la Douze

9h Randonnée pédestre de +/- 13 km. Circuit avec passage par l’étang du Moura (collation prévue). Inscriptions souhaitées.

10h30 Randonnée pédestre de +/- 6 km. Circuit avec passage au château de Mauhic et le bois de Baquieu. Inscriptions souhaitées.

12h Apéritif à la salle des fêtes avec remise des prix concours de pêche. Un repas grillades sera proposé aux participants du matin qui auront réservé (10€ / pers.).

21h Repas traditionnel tourin à l’ivrogne, melon, omelette, piperade, méchoui agneau grillé, flageolets, dessert, café, Armagnac. Vin rouge et rosé compris.

Sur réservation et inscription impérative. (20€ / pers.; 8€ pour les enfants de moins de 12 ans).

Minuit Nuit des jeunes avec Dj Carlos.

Dimanche 10 août

10h30 Messe chantée en l’église St-Laurent Apéritif.

15h Concours de pétanque amateurs en doublettes. (Inscription sur place. 4€ / pers.).

21h30 Grand bal musette animé par Los Amigos.

23h Feu d’artifice conçu par upgrade Fireworks.

Vendredi 15 août

Concours de pétanque officiel en doublettes

Trophée Orlando Morandin

Deuxième repêchage gratuit.

Coupe au vainqueur.

Buffet / buvette.

Village AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle 32290 Gers Occitanie +33 6 62 00 50 26 mairie.averonbergelle@wanadoo.fr

English :

On the program for the local festival, which will take place in two stages.

Saturday August 9th

8am: Fishing competition on the Douze

9am: +/- 13 km hike. Circuit passing by the Etang du Moura (snack provided). Registration required.

10:30 am: +/- 6 km hike. Passage through the Château de Mauhic and the Bois de Baquieu. Registration required.

12pm: Aperitif at the salle des fêtes with fishing competition prize-giving. A barbecue meal will be offered to morning participants who have reserved (10? / pers.).

9pm: Traditional meal: tourin à l’ivrogne, melon, omelette, piperade, mechoui grilled lamb, flageolets, dessert, coffee, Armagnac. Red and rosé wine included.

Reservations required. (20? / pers.; 8? for children under 12).

Midnight: Youth Night with Dj Carlos.

Sunday, August 10th

10:30 am: Sung mass in St-Laurent church Aperitif.

3pm: Amateur petanque doubles competition (on-site registration. 4? / pers.).

9:30pm: Grand bal musette by Los Amigos.

11pm: Fireworks designed by upgrade Fireworks.

Friday August 15th

Official pétanque doubles competition

Orlando Morandin Trophy

Second free repechage.

Cup for the winner.

Buffet / refreshment bar.

German :

Auf dem Programm des örtlichen Festes, das in zwei Teilen stattfindet, stehen folgende Themen

Samstag, den 9. August

8 Uhr: Angelwettbewerb in der Douze

9 Uhr: Wanderung von +/- 13 km. Rundgang mit Durchgang durch den Teich von Moura (Imbiss vorgesehen). Anmeldungen sind erwünscht.

10:30 Uhr: Wanderung von +/- 6 km. Rundgang mit Durchgang am Schloss von Mauhic und dem Wald von Baquieu. Anmeldungen erwünscht.

12 Uhr: Aperitif in der Festhalle mit Preisverleihung des Angelwettbewerbs. Für die Teilnehmer des Vormittags, die eine Reservierung vorgenommen haben, wird ein Grillgericht angeboten (10? / Pers.).

21 Uhr: Traditionelles Essen: Tourin à l’ivrogne, Melone, Omelette, Piperade, Mechoui mit gegrilltem Lamm, Flageoletts, Dessert, Kaffee, Armagnac. Rot- und Roséwein inbegriffen.

Reservierung und Anmeldung erforderlich. (20? / Pers.; 8? für Kinder unter 12 Jahren).

Mitternacht: Nacht der Jugendlichen mit Dj Carlos.

Sonntag, 10. August

10.30 Uhr: Gesungene Messe in der Kirche St-Laurent Aperitif.

15 Uhr: Petanque-Wettbewerb für Amateure im Doppelpack (Anmeldung vor Ort. 4 ? / Pers.).

21.30 Uhr: Großer Musette-Ball mit Musik von Los Amigos.

23 Uhr: Feuerwerk von upgrade Fireworks.

Freitag, 15. August

Offizieller Pétanque-Wettbewerb in Zweiergruppen

Trophäe Orlando Morandin

Zweite kostenlose Repechage.

Pokal für den Sieger.

Buffet / Getränkestand.

Italiano :

Il festival locale si svolgerà in due fasi.

Sabato 9 agosto

ore 8: gara di pesca sulla Douze

ore 9: passeggiata di +/- 13 km. Percorso che passa per l’Etang du Moura (merenda fornita). Iscrizione obbligatoria.

10.30: passeggiata di circa 6 km. Percorso che passa per lo Château de Mauhic e il Bois de Baquieu. Iscrizione obbligatoria.

12.00: Aperitivo nella sala del villaggio con premiazione della gara di pesca. Ai partecipanti del mattino che si sono prenotati sarà servito un pasto alla griglia (10? / pers.).

ore 21.00: Cena tradizionale: tourin à l’ivrogne, melone, omelette, piperade, méchoui di agnello alla griglia, flageolets, dessert, caffè, Armagnac. Vino rosso e rosé inclusi.

Prenotazione obbligatoria. (20? / pers.; 8? per i bambini sotto i 12 anni).

Mezzanotte: Serata per giovani con Dj Carlos.

Domenica 10 agosto

10.30: Messa cantata nella chiesa di St-Laurent Aperitivo.

15.00: Gara di bocce amatoriali in doppio (iscrizione sul posto. 4? / pers.).

21.30: Grand bal musette con Los Amigos.

ore 23.00: Fuochi d’artificio progettati da Upgrade Fireworks.

Venerdì 15 agosto

Gara ufficiale di doppio di bocce

Trofeo Orlando Morandin

Secondo ripescaggio libero.

Coppa per il vincitore.

Buffet / bar per rinfreschi.

Espanol :

La fiesta local se desarrollará en dos etapas.

Sábado 9 de agosto

8h: Concurso de pesca en el Douze

9h: Paseo de +/- 13 km. Recorrido pasando por el Etang du Moura (merienda incluida). Inscripción obligatoria.

10h30: +/- 6 km a pie. Recorrido por el castillo de Mauhic y el bosque de Baquieu. Inscripción obligatoria.

12h: Aperitivo en la sala del pueblo con entrega de premios del concurso de pesca. Se servirá una comida a la barbacoa a los participantes de la mañana que hayan reservado (10? / pers.).

21h: Comida tradicional: tourin à l’ivrogne, melón, tortilla, piperade, méchoui de cordero a la brasa, flageolets, postre, café, Armagnac. Vino tinto y rosado incluidos.

Imprescindible reservar. (20? / pers.; 8? para menores de 12 años).

Medianoche: Noche joven con Dj Carlos.

Domingo 10 de agosto

10.30 h: Misa cantada en la iglesia de St-Laurent Aperitivo.

15.00 h: Competición de dobles de petanca amateur (inscripción in situ. 4? / pers.).

21.30 h: Grand bal musette con Los Amigos.

23.00 h: Fuegos artificiales diseñados por Upgrade Fireworks.

Viernes 15 de agosto

Competición oficial de dobles de petanca

Trofeo Orlando Morandin

Segunda repesca libre.

Copa para el ganador.

Buffet / bar de refrescos.

