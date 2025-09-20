« Avesnières, promenade d’architecture(s) » 2 rue du Ponceau Laval

« Avesnières, promenade d’architecture(s) » 2 rue du Ponceau Laval samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fruit d’un travail collaboratif conduit par le service Patrimoine et Médiation avec un groupe d’habitant(e)s passionné(e)s par l’histoire de leur quartier, cette exposition lève le voile sur quelques curiosités architecturales qui font l’identité d’Avesnières. À découvrir absolument avant de partir en balade pour un circuit audio-guidé et géolocalisé en accès libre via Wivisites.

53000 Laval Mayenne Pays de la Loire

