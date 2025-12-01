Aveuglé par la féérie de Noël ! Ammerschwihr

Aveuglé par la féérie de Noël !

11 rue du Tir Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-11 11:00:00

fin : 2025-12-11 12:00:00

Date(s) :

2025-12-11

Vivez une expérience sensorielle unique dégustez à l’aveugle vins et gourmandises de Noël en quête des accords parfaits !

Vivez la magie de Noël autrement ! À Ammerschwihr, un vigneron vous invite à une expérience sensorielle unique une dégustation à l’aveugle où vos sens seront vos seuls guides.

Saurez-vous reconnaître les accords parfaits entre les vins du domaine et les délices gastronomiques des fêtes ?Laissez-vous surprendre par les arômes, les saveurs et les textures qui évoquent toute la féérie de Noël.

Une expérience ludique et conviviale à partager entre amis ou en famille ! .

11 rue du Tir Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 18 50 contact@alphonse-heitzmann.fr

English :

Enjoy a unique sensory experience: blind-tasting Christmas wines and treats in search of the perfect pairing!

German :

Erleben Sie eine einzigartige sensorische Erfahrung: Verkosten Sie blind Weine und weihnachtliche Leckereien auf der Suche nach den perfekten Kombinationen!

Italiano :

Godetevi un’esperienza sensoriale unica: la degustazione alla cieca di vini e dolci natalizi alla ricerca dell’abbinamento perfetto!

Espanol :

Disfrute de una experiencia sensorial única: ¡cata a ciegas de vinos y dulces navideños en busca del maridaje perfecto!

