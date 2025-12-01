Aveuglé par la féérie de Noël ! Ammerschwihr
Aveuglé par la féérie de Noël ! Ammerschwihr jeudi 11 décembre 2025.
Aveuglé par la féérie de Noël !
11 rue du Tir Ammerschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-12-11 11:00:00
fin : 2025-12-11 12:00:00
Date(s) :
2025-12-11
Vivez une expérience sensorielle unique dégustez à l’aveugle vins et gourmandises de Noël en quête des accords parfaits !
Vivez la magie de Noël autrement ! À Ammerschwihr, un vigneron vous invite à une expérience sensorielle unique une dégustation à l’aveugle où vos sens seront vos seuls guides.
Saurez-vous reconnaître les accords parfaits entre les vins du domaine et les délices gastronomiques des fêtes ?Laissez-vous surprendre par les arômes, les saveurs et les textures qui évoquent toute la féérie de Noël.
Une expérience ludique et conviviale à partager entre amis ou en famille ! .
11 rue du Tir Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 18 50 contact@alphonse-heitzmann.fr
English :
Enjoy a unique sensory experience: blind-tasting Christmas wines and treats in search of the perfect pairing!
German :
Erleben Sie eine einzigartige sensorische Erfahrung: Verkosten Sie blind Weine und weihnachtliche Leckereien auf der Suche nach den perfekten Kombinationen!
Italiano :
Godetevi un’esperienza sensoriale unica: la degustazione alla cieca di vini e dolci natalizi alla ricerca dell’abbinamento perfetto!
Espanol :
Disfrute de una experiencia sensorial única: ¡cata a ciegas de vinos y dulces navideños en busca del maridaje perfecto!
L’événement Aveuglé par la féérie de Noël ! Ammerschwihr a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg