Aveyronnaise Classic Mur-de-Barrez

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

L’Aveyronnaise Classic se déroulera les 4 et 5 octobre en un format raccourci sur deux jours, mais conserve son esprit compétitif de course enduro.

Les concurrents auront à parcourir environ 700 kms, avec près de 90% de chemins à travers l’Aveyron.

Samedi 4 octobre Première étape de 250km entre Saint-Geniez-d’Olt et Mur-de-Barrez

Les spéciales

à Casternac (près de Thérondels)

à la montagne de Pleau au Buron du Nomad Bar

Arrivée à Mur-de-Barrez à partir de 17h30.

Parc fermé en compagnie des 550 motards.

Parc Podium

Petit ovale initiation moto pour les enfants Air Globe

19h Spectacle Show Trial de Thomas Kenny

Soirée et animation: buvette et restauration sur place et à emporter

Dimanche 5 octobre Deuxième étape entre Mur-de-Barrez et Espeyrac

Matin départ des 550 compétiteurs depuis la place de Monaco

Spéciale à la montagne de Pleau au Buron du Nomad Bar

Le centre ville sera fermé Parkings public hors du centre bourg.

…Plus de précision à venir ! .

Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 52 16 37 42

English :

The Aveyronnaise Classic will take place on October 4 and 5 in a shortened two-day format, but retains its competitive enduro racing spirit.

Competitors will have to cover around 700 kms, with almost 90% of the route through Aveyron.

German :

Die Aveyronnaise Classic findet am 4. und 5. Oktober in einem verkürzten Format an zwei Tagen statt, behält aber den Wettbewerbsgeist eines Enduro-Rennens bei.

Die Teilnehmer werden etwa 700 km zurücklegen müssen, wobei fast 90 % der Strecke über Wege durch das Aveyron führen.

Italiano :

L’Aveyronnaise Classic si svolgerà il 4 e 5 ottobre in un formato più breve di due giorni, ma manterrà il suo spirito competitivo di enduro.

I concorrenti dovranno percorrere circa 700 km, di cui quasi il 90% attraverso l’Aveyron.

Espanol :

La Aveyronnaise Classic se celebrará los días 4 y 5 de octubre en un formato más corto de dos días, pero conservará su espíritu competitivo de enduro.

Los competidores tendrán que recorrer unos 700 km, con casi el 90% del recorrido por el Aveyron.

