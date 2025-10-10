Avez-vous entendu les chauves-souris ? Binic-Étables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Animation proposée dans le cadre du programme national « Le jour de la nuit ». Petits et grands, venez découvrir ces mammifères nocturnes lors de cette sortie encadrée par l’association Faune Éthique. Un appareil à ultrasons sera également proposé ! Gratuit, sur inscription 02 96 73 39 96/transitions@besurmer.fr .

Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 39 96

