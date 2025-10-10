Avez-vous entendu les chauves-souris ? Binic-Étables-sur-Mer
Avez-vous entendu les chauves-souris ? Binic-Étables-sur-Mer vendredi 10 octobre 2025.
Avez-vous entendu les chauves-souris ?
Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 19:00:00
fin : 2025-10-10 21:00:00
Date(s) :
2025-10-10
Animation proposée dans le cadre du programme national « Le jour de la nuit ». Petits et grands, venez découvrir ces mammifères nocturnes lors de cette sortie encadrée par l’association Faune Éthique. Un appareil à ultrasons sera également proposé ! Gratuit, sur inscription 02 96 73 39 96/transitions@besurmer.fr .
Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 39 96
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Avez-vous entendu les chauves-souris ? Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-05 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme