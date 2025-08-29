Avezac en Fête au village Avezac-Prat-Lahitte

Avezac en Fête au village Avezac-Prat-Lahitte vendredi 29 août 2025.

Début : 2025-08-29

fin : 2025-09-02

2025-08-29

Vendredi 29 août

19h30 Apéro-Tapas animé par LES BOLEROS BURGAIS

23h30 Soirée animée par HANNAH & THE BANDITS.

Soirée sous le thème Irlande.

Samedi 30 août

13h30 Concours de pétanque en doublettes

Soirée sportive organisée par l’association Fit & Trail

18h30 Marche des Lutins 12km 400D+

19h30 Course des Trolls 12km 400D+

Non chronométrées. Déguisée Thème Irlande. Repas d’après-course

20h Apéro animé par LES HOTS DOGS

23h Grande soirée Rock animée par l’Orchestre MAD

Dimanche 31 août

10h30 Messe et dépôt de gerbe au monument aux morts

12h30 Aubades

20h Soirée Rock avec SWING AVENUE.

Lundi 1° septembre

13h30 Concours local de pétanque en doublettes.

19h30 Soirée en musique Chez Félicat.

Mardi 2 septembre

19h30 Monjetada animée par MONSIEUR GREG.

À la tombée de la nuit Feu d’artifice.

– Infos et inscriptions trail en ligne ( https://www.helloasso.com/associations/fit-trail/evenements/marche-des-lutins-et-course-des-trolls )

Comme tous les ans, le partenariat avec la Sécurité Routière permettra la mise en place de plusieurs mesures pour lutter contre l’alcool au volant, dont des taxis gratuits ou encore des éthylotests gratuits. Pour que la fête reste belle, ne prenez pas de risques.

Bonnes fêtes à vous tous ! .

English :

Friday, August 29

7:30pm: Apéro-Tapas hosted by LES BOLEROS BURGAIS

11:30pm: Evening entertainment by HANNAH & THE BANDITS.

Irish-themed evening.

Saturday August 30th

1:30pm: Petanque doubles competition

Sports evening organized by the Fit & Trail association

6:30pm Marche des Lutins 12km 400D+ (goblins’ walk)

7:30pm Course des Trolls 12km 400D+ (Troll race)

Not timed. Disguised Irish theme. Post-race meal

8pm: Aperitif hosted by LES HOTS DOGS

11pm: Rock party with MAD Orchestra

Sunday August 31

10:30am: Mass and wreath-laying at the war memorial

12:30 pm: Aubades

8pm: Rock party with SWING AVENUE.

Monday September 1

1:30 pm: Local pétanque doubles competition.

7:30pm: Musical evening at Chez Félicat.

Tuesday September 2nd

7:30pm: Monjetada hosted by MONSIEUR GREG.

At dusk: Fireworks display.

German :

Freitag, den 29. August

19.30 Uhr: Apero-Tapas unter der Leitung von LES BOLEROS BURGAIS

23.30 Uhr: Abendveranstaltung, die von HANNAH & THE BANDITS moderiert wird.

Abend unter dem Motto Irland.

Samstag, 30. August

13.30 Uhr: Petanque-Wettbewerb in Doppelbelegung

Sportabend, organisiert vom Verein Fit & Trail

18:30 Uhr Marche des Lutins 12km 400D+

19.30 Uhr Lauf der Trolle 12km 400D+

Ohne Zeitmessung. Verkleidet Thema Irland. Mahlzeit nach dem Lauf

20h Aperitif mit Musik von LES HOTS DOGS

23h: Großer Rockabend mit dem Orchester MAD

Sonntag, den 31. August

10.30 Uhr: Gottesdienst und Kranzniederlegung am Kriegsdenkmal

12.30 Uhr: Aubades

20 Uhr: Rockabend mit SWING AVENUE.

Montag, 1. September

13.30 Uhr: Lokaler Pétanque-Wettbewerb in Doubletten.

19.30 Uhr: Abend mit Musik bei Chez Félicat.

Dienstag, den 2. September

19.30 Uhr: Von MONSIEUR GREG moderierte Monjetada.

Bei Einbruch der Dunkelheit Feuerwerk.

Italiano :

Venerdì 29 agosto

19.30: Apéro-Tapas a cura di LES BOLEROS BURGAIS

ore 23.30: Intrattenimento di HANNAH & THE BANDITS.

Il tema della serata è l’Irlanda.

Sabato 30 agosto:

13.30: Gara di bocce in doppio

Serata sportiva organizzata dall’associazione Fit & Trail

18.30 Camminata dei lutini 12 km 400D+ (in francese)

19.30 Corsa dei Troll 12 km 400D+

Non cronometrata. Tema irlandese mascherato. Pasto post-gara

ore 20.00: Aperitivo offerto da LES HOTS DOGS

ore 23.00: Festa rock con MAD Orchestra

Domenica 31 agosto:

10.30: Messa e deposizione di una corona al monumento ai caduti

12.30: Aubades

ore 20.00: serata rock con SWING AVENUE.

Lunedì 1 settembre:

13.30: Gara locale di bocce (doppio).

19.30: Serata musicale presso Chez Félicat.

Martedì 2 settembre:

ore 19.30: Monjetada ospitata da MONSIEUR GREG.

Al calar del sole: Spettacolo pirotecnico.

Espanol :

Viernes 29 de agosto

19.30 h: Apéro-Tapas a cargo de LES BOLEROS BURGAIS

23.30 h: Animación a cargo de HANNAH & THE BANDITS.

El tema de la velada es Irlanda.

Sábado 30 de agosto

13.30 h: Competición de dobles de petanca

Velada deportiva organizada por la asociación Fit & Trail

18.30 h Marcha de los Lutinos 12 km 400D+ (en francés)

19h30 Carrera de trineos 12km 400D+

No cronometrada. Tema irlandés disfrazado. Comida después de la carrera

20.00 h: Aperitivo ofrecido por LES HOTS DOGS

23h: Fiesta rock con la orquesta MAD

Domingo 31 de agosto

10h30: Misa y ofrenda floral en el memorial de guerra

12.30h: Aubades

20.00 h: Noche de rock con SWING AVENUE.

Lunes 1 de septiembre

13.30 h: Competición local de petanca (dobles).

19.30 h: velada musical en Chez Félicat.

Martes 2 de septiembre

19.30 h: Monjetada a cargo de MONSIEUR GREG.

Al anochecer: Castillo de fuegos artificiales.

