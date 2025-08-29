Avezac en Fête au village Avezac-Prat-Lahitte
Avezac en Fête au village Avezac-Prat-Lahitte vendredi 29 août 2025.
Avezac en Fête
au village AVEZAC-PRAT-LAHITTE Avezac-Prat-Lahitte Hautes-Pyrénées
Début : 2025-08-29
fin : 2025-09-02
Date(s) :
2025-08-29
Vendredi 29 août
19h30 Apéro-Tapas animé par LES BOLEROS BURGAIS
23h30 Soirée animée par HANNAH & THE BANDITS.
Soirée sous le thème Irlande.
Samedi 30 août
13h30 Concours de pétanque en doublettes
Soirée sportive organisée par l’association Fit & Trail
18h30 Marche des Lutins 12km 400D+
19h30 Course des Trolls 12km 400D+
Non chronométrées. Déguisée Thème Irlande. Repas d’après-course
20h Apéro animé par LES HOTS DOGS
23h Grande soirée Rock animée par l’Orchestre MAD
Dimanche 31 août
10h30 Messe et dépôt de gerbe au monument aux morts
12h30 Aubades
20h Soirée Rock avec SWING AVENUE.
Lundi 1° septembre
13h30 Concours local de pétanque en doublettes.
19h30 Soirée en musique Chez Félicat.
Mardi 2 septembre
19h30 Monjetada animée par MONSIEUR GREG.
À la tombée de la nuit Feu d’artifice.
– Infos et inscriptions trail en ligne ( https://www.helloasso.com/associations/fit-trail/evenements/marche-des-lutins-et-course-des-trolls )
Comme tous les ans, le partenariat avec la Sécurité Routière permettra la mise en place de plusieurs mesures pour lutter contre l’alcool au volant, dont des taxis gratuits ou encore des éthylotests gratuits. Pour que la fête reste belle, ne prenez pas de risques.
Bonnes fêtes à vous tous ! .
au village AVEZAC-PRAT-LAHITTE Avezac-Prat-Lahitte 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie associationdesjeunesdavezac@gmail.com
English :
Friday, August 29
7:30pm: Apéro-Tapas hosted by LES BOLEROS BURGAIS
11:30pm: Evening entertainment by HANNAH & THE BANDITS.
Irish-themed evening.
Saturday August 30th
1:30pm: Petanque doubles competition
Sports evening organized by the Fit & Trail association
6:30pm Marche des Lutins 12km 400D+ (goblins’ walk)
7:30pm Course des Trolls 12km 400D+ (Troll race)
Not timed. Disguised Irish theme. Post-race meal
8pm: Aperitif hosted by LES HOTS DOGS
11pm: Rock party with MAD Orchestra
Sunday August 31
10:30am: Mass and wreath-laying at the war memorial
12:30 pm: Aubades
8pm: Rock party with SWING AVENUE.
Monday September 1
1:30 pm: Local pétanque doubles competition.
7:30pm: Musical evening at Chez Félicat.
Tuesday September 2nd
7:30pm: Monjetada hosted by MONSIEUR GREG.
At dusk: Fireworks display.
German :
Freitag, den 29. August
19.30 Uhr: Apero-Tapas unter der Leitung von LES BOLEROS BURGAIS
23.30 Uhr: Abendveranstaltung, die von HANNAH & THE BANDITS moderiert wird.
Abend unter dem Motto Irland.
Samstag, 30. August
13.30 Uhr: Petanque-Wettbewerb in Doppelbelegung
Sportabend, organisiert vom Verein Fit & Trail
18:30 Uhr Marche des Lutins 12km 400D+
19.30 Uhr Lauf der Trolle 12km 400D+
Ohne Zeitmessung. Verkleidet Thema Irland. Mahlzeit nach dem Lauf
20h Aperitif mit Musik von LES HOTS DOGS
23h: Großer Rockabend mit dem Orchester MAD
Sonntag, den 31. August
10.30 Uhr: Gottesdienst und Kranzniederlegung am Kriegsdenkmal
12.30 Uhr: Aubades
20 Uhr: Rockabend mit SWING AVENUE.
Montag, 1. September
13.30 Uhr: Lokaler Pétanque-Wettbewerb in Doubletten.
19.30 Uhr: Abend mit Musik bei Chez Félicat.
Dienstag, den 2. September
19.30 Uhr: Von MONSIEUR GREG moderierte Monjetada.
Bei Einbruch der Dunkelheit Feuerwerk.
Italiano :
Venerdì 29 agosto
19.30: Apéro-Tapas a cura di LES BOLEROS BURGAIS
ore 23.30: Intrattenimento di HANNAH & THE BANDITS.
Il tema della serata è l’Irlanda.
Sabato 30 agosto:
13.30: Gara di bocce in doppio
Serata sportiva organizzata dall’associazione Fit & Trail
18.30 Camminata dei lutini 12 km 400D+ (in francese)
19.30 Corsa dei Troll 12 km 400D+
Non cronometrata. Tema irlandese mascherato. Pasto post-gara
ore 20.00: Aperitivo offerto da LES HOTS DOGS
ore 23.00: Festa rock con MAD Orchestra
Domenica 31 agosto:
10.30: Messa e deposizione di una corona al monumento ai caduti
12.30: Aubades
ore 20.00: serata rock con SWING AVENUE.
Lunedì 1 settembre:
13.30: Gara locale di bocce (doppio).
19.30: Serata musicale presso Chez Félicat.
Martedì 2 settembre:
ore 19.30: Monjetada ospitata da MONSIEUR GREG.
Al calar del sole: Spettacolo pirotecnico.
Espanol :
Viernes 29 de agosto
19.30 h: Apéro-Tapas a cargo de LES BOLEROS BURGAIS
23.30 h: Animación a cargo de HANNAH & THE BANDITS.
El tema de la velada es Irlanda.
Sábado 30 de agosto
13.30 h: Competición de dobles de petanca
Velada deportiva organizada por la asociación Fit & Trail
18.30 h Marcha de los Lutinos 12 km 400D+ (en francés)
19h30 Carrera de trineos 12km 400D+
No cronometrada. Tema irlandés disfrazado. Comida después de la carrera
20.00 h: Aperitivo ofrecido por LES HOTS DOGS
23h: Fiesta rock con la orquesta MAD
Domingo 31 de agosto
10h30: Misa y ofrenda floral en el memorial de guerra
12.30h: Aubades
20.00 h: Noche de rock con SWING AVENUE.
Lunes 1 de septiembre
13.30 h: Competición local de petanca (dobles).
19.30 h: velada musical en Chez Félicat.
Martes 2 de septiembre
19.30 h: Monjetada a cargo de MONSIEUR GREG.
Al anochecer: Castillo de fuegos artificiales.
