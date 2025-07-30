Avignon au temps des papes Départ Office de tourisme Avignon

Début : Dimanche 2025-07-30

fin : 2025-09-07

2025-07-30 2025-09-07 2025-09-14 2025-09-28

Une plongée dans l’Avignon médiévale incluant la visite du célèbre Palais des Papes !

English :

A dive into medieval Avignon including a visit to the famous Palais des Papes!

German :

Ein Eintauchen in das mittelalterliche Avignon einschließlich des Besuchs des berühmten Papstpalastes!

Italiano :

Un’immersione nella Avignone medievale con visita al famoso Palazzo dei Papi!

Espanol :

Una inmersión en la Aviñón medieval que incluye una visita al famoso Palacio de los Papas

