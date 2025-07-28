Avignon au temps des Papes en Anglais Départ Office de tourisme Avignon

Avignon au temps des Papes en Anglais Départ Office de tourisme Avignon lundi 28 juillet 2025.

Avignon au temps des Papes en Anglais

Départ Office de tourisme Départ Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-28

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-07-28 2025-09-06 2025-09-13 2025-09-27

Une plongée dans l’Avignon médiévale incluant la visite du célèbre Palais des Papes en Anglais

.

Départ Office de tourisme Départ Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com

English : Avignon at the time of the Popes in English

A plunge into medieval Avignon, including a visit to the famous Palais des Papes in English

German : Avignon zur Zeit der Päpste auf Englisch

Eintauchen in das mittelalterliche Avignon inklusive Besichtigung des berühmten Papstpalastes auf Englisch

Italiano : Avignone al tempo dei Papi in inglese

Un tuffo nell’Avignone medievale, con visita al famoso Palazzo dei Papi in lingua inglese

Espanol : Aviñón en la época de los Papas en inglés

Una inmersión en la Aviñón medieval, con visita al famoso Palacio de los Papas en inglés

L’événement Avignon au temps des Papes en Anglais Avignon a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme Avignon Tourisme