Avignon au temps des Papes en Anglais Départ Office de tourisme Avignon

Avignon au temps des Papes en Anglais
Début : Samedi 2025-07-28
fin : 2025-09-06
2025-07-28 2025-09-06 2025-09-13 2025-09-27
Une plongée dans l’Avignon médiévale incluant la visite du célèbre Palais des Papes en Anglais
Départ Office de tourisme Départ Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com
English : Avignon at the time of the Popes in English
A plunge into medieval Avignon, including a visit to the famous Palais des Papes in English
German : Avignon zur Zeit der Päpste auf Englisch
Eintauchen in das mittelalterliche Avignon inklusive Besichtigung des berühmten Papstpalastes auf Englisch
Italiano : Avignone al tempo dei Papi in inglese
Un tuffo nell’Avignone medievale, con visita al famoso Palazzo dei Papi in lingua inglese
Espanol : Aviñón en la época de los Papas en inglés
Una inmersión en la Aviñón medieval, con visita al famoso Palacio de los Papas en inglés
