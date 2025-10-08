Avignon Salle des fêtes Druyes-les-Belles-Fontaines
Avignon Salle des fêtes Druyes-les-Belles-Fontaines mercredi 8 octobre 2025.
Salle des fêtes Rue Thiers Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Début : 2025-10-08 20:00:00
fin : 2025-10-08
2025-10-08
Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d’Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme. Profitant d’un quiproquo pour se rapprocher d’elle, Stéphane s’enfonce dans un mensonge qu’il va devoir faire durer le temps du festival…mais qui va très vite le dépasser ! .
Salle des fêtes Rue Thiers Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@panoramicbourgogne.fr
