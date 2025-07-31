Avignon en un clin d’oeil Départ Office de tourisme Avignon

Avignon en un clin d’oeil Départ Office de tourisme Avignon jeudi 31 juillet 2025.

Avignon en un clin d’oeil

Départ Office de tourisme Départ Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-31

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-07-31 2025-09-07 2025-09-14 2025-09-28

Une visite guidée d’1h30 pour comprendre l’essentiel d’Avignon, ses monuments emblématiques, les grandes lignes de son histoire, sa personnalité.

.

Départ Office de tourisme Départ Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com

English :

A 1h30 guided tour to understand the essence of Avignon, its emblematic monuments, the main lines of its history, its personality.

German :

Eine 1,5-stündige Führung, um das Wesentliche von Avignon, seine emblematischen Monumente, die großen Linien seiner Geschichte und seine Persönlichkeit zu verstehen.

Italiano :

Una visita guidata di 1h30 per comprendere gli elementi essenziali di Avignone, i suoi monumenti emblematici, le linee principali della sua storia, la sua personalità.

Espanol :

Una visita guiada de 1h30 para conocer lo esencial de Aviñón, sus monumentos emblemáticos, las líneas maestras de su historia, su personalidad.

L’événement Avignon en un clin d’oeil Avignon a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme Avignon Tourisme