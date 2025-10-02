Avignon, une école TnBA Bordeaux

Avignon, une école TnBA Bordeaux jeudi 2 octobre 2025.

Avignon, une école Jeudi 2 octobre, 19h30 TnBA Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-02T19:30:00 – 2025-10-02T21:10:00

Fin : 2025-10-02T19:30:00 – 2025-10-02T21:10:00

Best-Of du Festival

Quinze jeunes comédiens et comédiennes nous racontent l’histoire du Festival d’Avignon. 77 éditions défilent sous nos yeux : souvenirs d’artistes et de spectateur·rices, moments d’anthologie, secrets de coulisses, débats enflammés… La traversée se fait légère et instructive grâce aux collages astucieux de Fanny de Chaillé portés par l’enthousiasme contagieux de jeunes acteur·rices suisses. Et, c’est très drôle, que l’on connaisse ou non Avignon en juillet !

TnBA 3 Place Pierre Renaudel 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/fab/product/avignon-une-ecole-fanny-de-chaille/ »}]

Fanny de Chaillé Avignon une école Fanny de Chaillé

Marc Domage