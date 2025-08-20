Avion Papier Festival international de théâtre de rue ECLAT Aurillac

Avion Papier Festival international de théâtre de rue ECLAT Aurillac mercredi 20 août 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-20T09:00:00 – 2025-08-20T22:00:00

Fin : 2025-08-23T09:00:00 – 2025-08-23T22:00:00

Avion Papier est un spectacle en caravane à la croisée des arts numériques, de la musique et du théâtre d’objets. Dans la petite caravane transformée en micro-cinéma, un musicien vous propose de suivre le voyage d’une femme à travers un film d’animation. En explorant des dispositifs mécaniques singuliers et en jonglant avec divers instruments ou objets sonores improbables, il fabrique la musique du film devant vous et vous plonge dans un étonnante aventure onirique de laquelle vous ne ressortirez pas indemne. Il paraîtrait que les personnages s’échappent même de l’écran pour étendre le champ de votre imagination…

Festival international de théâtre de rue ECLAT 15000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Collectif La Méandre