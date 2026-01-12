AVION PAPIER par le collectif LA MÉANDRE (tout public) La Cave à Musique Mâcon

AVION PAPIER par le collectif LA MÉANDRE (tout public)

La Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2026-02-15 09:30:00

fin : 2026-02-16 11:00:00

2026-02-15 2026-02-16

Spectacle 20 min tout public dès 12 mois.

AVION PAPIER par le collectif la Méandre.

Chalon-sur-Saône (Ciné-concert vagabond)

Avion Papier est ciné-concert jeune public à la croisée des arts numériques, de la musique et du théâtre d’objets. Cette forme se destine au voyage, à des espaces non dédiés, à des petites salles. Devant l’écran, un musicien vous propose de suivre le voyage d’une femme à travers un film d’animation. En explorant des dispositifs mécaniques singuliers et en jonglant avec divers instruments ou objets sonores improbables.

Ouverture des portes 15 min avant spectacle. .

La Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 96 69 billetterie@cavazik.org

