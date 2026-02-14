Avion Papier [salle], La Cave à Musique, Mâcon

Avion Papier [salle] 15 et 16 février La Cave à Musique Saône-et-Loire

Tarif unique 7 € par spectateurice

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T16:30:00+01:00 – 2026-02-15T16:50:00+01:00

Fin : 2026-02-16T11:00:00+01:00 – 2026-02-16T11:20:00+01:00

Le Collectif La Méandre vous présente ici l’adaptation d’Avion Papier – entresort en caravane – pour des espaces intérieurs. C’est un spectacle à la croisée des arts numériques, de la musique et du théâtre d’objets.

Avion Papier est un ciné-concert, il raconte l’histoire d’une dame aux frêles épaules qui parcourt de ses petit pas, un monde monochrome dessiné au stylo bic. À ses pieds tombent des avions de couleur en papier, suggérant le chemin à suivre. Elle quitte un monde terne, où tout va vite, où personne ne se rencontre. Elle s’engage dans un road trip qui l’amène dans un univers abstrait, fragile, et intemporel, à la quête de l’Autre et de l’ailleurs. Sur sa route, elle croise d’intrigants personnages, enlisés dans des lieux insensés où les poissons sont des montgolfières et où les géants perdent leur tête. La dame est en exil et embarque les spectateurs dans les différentes étapes de son périple.

Le court-métrage est mis en musique par un personnage enfantin, complice des spectateurs. Il est entouré d’objets et de jouets dont il détourne les sons pour créer de lumineuses mélodies.

La Cave à Musique 119, rue Boullay – 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « amour.lameandre@gmail.com »}]

COLLECTIF LA MEANDRE Ciné-concert théâtre d’objets