Avioth Les Randonnées de la Basilique Avioth dimanche 14 septembre 2025.

Place de l’abbé Delhotel Avioth Meuse

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 07:30:00

fin : 2025-09-14 12:00:00

2025-09-14

4 parcours de randonnées

– 4.5 kms

– 11 kms

– 15 kms

– 19 kms

3€ par personne.

Gratuit pour le parcours de 4.5 kms.

Départ depuis la mairie.

De 7h30 à 12h (10 heures pour le parcours de 19 kms).

En supplément animation Country avec la chanteuse Manon Howdy (CD et initiations).Tout public

Place de l’abbé Delhotel Avioth 55600 Meuse Grand Est +33 7 86 02 72 38

English :

4 hiking trails

– 4.5 kms

– 11 kms

– 15 kms

– 19 kms

3? per person.

Free for the 4.5 kms route.

Departure from the town hall.

From 7.30 a.m. to 12 p.m. (10 a.m. for the 19-kilometer course).

Extra: Country entertainment with singer Manon Howdy (CDs and introductions).

German :

4 Wanderrouten

– 4.5 kms

– 11 kms

– 15 kms

– 19 kms

3? pro Person.

Kostenlos für die 4,5 km lange Strecke.

Start vom Rathaus aus.

Von 7:30 bis 12 Uhr (10 Uhr für die 19 km lange Strecke).

Zusätzlich: Country-Animation mit der Sängerin Manon Howdy (CDs und Einführungen).

Italiano :

4 percorsi a piedi

– 4,5 km

– 11 km

– 15 km

– 19 km

3? a persona.

Gratuito per il percorso di 4,5 km.

Partenza dal municipio.

Dalle 7.30 alle 12 (10 per il percorso di 19 km).

Inoltre: intrattenimento country con la cantante Manon Howdy (CD e presentazioni).

Espanol :

4 rutas a pie

– 4,5 kms

– 11 km

– 15 km

– 19 km

3? por persona.

Gratis para la ruta de 4,5 km.

Salida desde el ayuntamiento.

De 7.30 a 12 h (10 h para la ruta de 19 km).

Además: Animación campestre con la cantante Manon Howdy (CD y presentaciones).

L’événement Avioth Les Randonnées de la Basilique Avioth a été mis à jour le 2025-09-06 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY