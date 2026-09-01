Avioth Les Randonnées de la Basilique Avioth
dimanche 13 septembre 2026 · Avioth
Informations pratiques
Avioth
Avioth Les Randonnées de la Basilique
Place de l’abbé Delhotel Avioth Meuse
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 07:30:00
fin : 2026-09-13 12:00:00
Date(s) :
2026-09-13
¿¿ Les Randonnées de la Basilique — DIMANCHE 13 SEPTEMBRE, 8h-16h
Trois parcours au choix dans le village et ses alentours.
3 €/participant · buvette et restauration sur placeTout public
3 .
Place de l’abbé Delhotel Avioth 55600 Meuse Grand Est +33 7 86 02 72 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%BF%BF The Basilica Hikes ? SUNDAY, SEPTEMBER 13, 8 a.m.–4 p.m.
Choose from three trails in and around the village.
3 ?/participant %B7 refreshments and food available on site
L’événement Avioth Les Randonnées de la Basilique Avioth a été mis à jour le 2026-09-02 par ARDENNE-MEUSE
À voir aussi à Avioth (Meuse)
- Levez les yeux ! La Basilique des champs, Basilique Notre-Dame, Avioth 18 septembre 2026
- Visite guidée de la basilique des champs et de son joyau flamboyant, Basilique Notre-Dame, Avioth 19 septembre 2026
- Village de Noël d’Avioth Avioth 12 décembre 2026