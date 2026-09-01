Informations pratiques

Avioth

Avioth Les Randonnées de la Basilique

Place de l’abbé Delhotel Avioth Meuse

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 07:30:00

fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :

2026-09-13

¿¿ Les Randonnées de la Basilique — DIMANCHE 13 SEPTEMBRE, 8h-16h

Trois parcours au choix dans le village et ses alentours.

3 €/participant · buvette et restauration sur placeTout public

3 .

Place de l’abbé Delhotel Avioth 55600 Meuse Grand Est +33 7 86 02 72 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%BF%BF The Basilica Hikes ? SUNDAY, SEPTEMBER 13, 8 a.m.–4 p.m.

Choose from three trails in and around the village.

3 ?/participant %B7 refreshments and food available on site

L’événement Avioth Les Randonnées de la Basilique Avioth a été mis à jour le 2026-09-02 par ARDENNE-MEUSE