Aviré fête Noël Salle communale Segré-en-Anjou Bleu

Aviré fête Noël

Salle communale Aviré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Aviré fête Noël, le dimanche 14 décembre 2025.

Dès 10h, laissez-vous emporter par une balade enchantée en calèche à la découverte du village. Départs à 10h et 11h — réservation par mail ou par téléphone.

Tout au long de la journée, profitez d’une ambiance conviviale avec exposition, animations, tombola et la traditionnelle course des garçons de café.

Aux alentours de 16h, le Père Noël fera son arrivée tant attendue.

Pour clôturer cette journée magique, un superbe feu d’artifice viendra illuminer la soirée. .

Salle communale Aviré Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 89 32 54 avire@segreenanjoubleu.fr

English :

Aviré celebrates Christmas on Sunday, December 14, 2025.

German :

Aviré feiert Weihnachten am Sonntag, den 14. Dezember 2025.

Italiano :

Aviré festeggia il Natale domenica 14 dicembre 2025.

Espanol :

Aviré celebra la Navidad el domingo 14 de diciembre de 2025.

L’événement Aviré fête Noël Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme Anjou bleu