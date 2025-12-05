Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Aviron Bayonnais Stormers Champions Cup Stade Jean Dauger Bayonne

Aviron Bayonnais Stormers Champions Cup

Aviron Bayonnais Stormers Champions Cup Stade Jean Dauger Bayonne vendredi 5 décembre 2025.

Aviron Bayonnais Stormers Champions Cup

Stade Jean Dauger 8 Avenue Fernand Forgues Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05

Date(s) :
2025-12-05

L’Aviron Bayonnais Rugby reçoit les stormers.   .

Stade Jean Dauger 8 Avenue Fernand Forgues Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 33 15 

English : Aviron Bayonnais Stormers Champions Cup

German : Aviron Bayonnais Stormers Champions Cup

Italiano :

Espanol : Aviron Bayonnais Stormers Champions Cup

L’événement Aviron Bayonnais Stormers Champions Cup Bayonne a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Bayonne