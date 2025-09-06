Aviron : Journées Portes Ouvertes à Léo Lagrange Club Léo Lagrange Nantes Aviron Nantes

Aviron : Journées portes ouvertes à Léo LagrangeVous cherchez une activité sportive à pratiquer en plein air ? Venez profiter d’une initiation gratuite à l’aviron. Le Club Léo Lagrange vous invite à découvrir l’aviron sur l’Erdre.Vous pourrez : Participer à une séance d’initiation avec des entraîneurs du clubFaire un essai gratuit sur l’eauDécouvrir l’univers Léo Lagrange Aviron : loisirs, compétitions, stagesRencontrer les rameurs et bénévoles dans une ambiance conviviale Sportif confirmé ou débutant complet, l’aviron est un sport accessible qui s’adapte à votre rythme et à vos envies. Pourquoi essayer l’aviron au club Léo Lagrange à Nantes ? C’est un sport complet qui sollicite tout le corpsVous profitez d’une activité de glisse, en pleine nature,C’est un sport d’équipe convivial Informations pratiquesLe 6 septembre de 10h à 19hLe 13 septembre de 10h à 17hMatériel fourni par le clubÀ prévoir : tenue de sport près du corps, baskets, bouteille d’eauà partir de 11 ansAdresse : 9 chemin de Belle-Ile 44300 NantesPlus d’informations : https://club-leo-lagrange-nantes-aviron.assoconnect.com/articles/185055-portes-ouvertes-a-leo-saison-2025-2026

Club Léo Lagrange Nantes Aviron Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 93 07 59 https://club-leo-lagrange-nantes-aviron.assoconnect.com/articles/185055-portes-ouvertes-a-leo-saison-2025-2026