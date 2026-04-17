Avirun 2026: la course de l’Aviron Bayonnais rugby pro Salle Lauga Bayonne

Bayonne

Avirun 2026: la course de l’Aviron Bayonnais rugby pro

Salle Lauga 25 Avenue Paul Pras Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Les parcours AVIRUN à Bayonne proposent 3 distances (21,1 km, 10 km et 5 km) au départ du Palais des Sports de Lauga, traversant la Floride, le Petit et le Grand Bayonne. Le semi-marathon Andros sport(21,1 km) alterne portions techniques et rapides avec 203 m de dénivelé positif et une boucle de 6 km à faire deux fois. Le 10 km Onetik (111 m D+) inclut une boucle de 2 km répétée, tandis que le 5 km les fadas reste plus accessible (39 m D+).

Tous les parcours sont 100 % urbains et bayonnais.

L’arrivée se fait dans le mythique Stade Jean-Dauger, avec une ambiance festive et un village d’animations pour prolonger l’expérience. .

Salle Lauga 25 Avenue Paul Pras Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Avirun 2026: la course de l’Aviron Bayonnais rugby pro

L’événement Avirun 2026: la course de l’Aviron Bayonnais rugby pro Bayonne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bayonne