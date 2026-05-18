Avis de passage Stade des monts Crissey

Crissey

Avis de passage

Stade des monts 20 rue de Perray Crissey Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le 27 juin, l’association Criss&Oz transforme le Stade des Monts de Crissey en scène à ciel ouvert !

Au programme dès 18h la troupe théâtre ados présente Avis de passage de Jean-Pierre Martinez, une galerie de personnages déjantés dans le hall d’un immeuble… puis repas champêtre (cochon à la broche, gratin dauphinois, dessert) avant le concert rock/pop décalé des Improvisibles. .

Stade des monts 20 rue de Perray Crissey 71530 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté crissey.oz@gmail.com

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English : Avis de passage

L’événement Avis de passage Crissey a été mis à jour le 2026-05-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)