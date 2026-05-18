Avis de passage Stade des monts Crissey
Avis de passage Stade des monts Crissey samedi 27 juin 2026.
Crissey
Avis de passage
Stade des monts 20 rue de Perray Crissey Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le 27 juin, l’association Criss&Oz transforme le Stade des Monts de Crissey en scène à ciel ouvert !
Au programme dès 18h la troupe théâtre ados présente Avis de passage de Jean-Pierre Martinez, une galerie de personnages déjantés dans le hall d’un immeuble… puis repas champêtre (cochon à la broche, gratin dauphinois, dessert) avant le concert rock/pop décalé des Improvisibles. .
Stade des monts 20 rue de Perray Crissey 71530 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté crissey.oz@gmail.com
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English : Avis de passage
L’événement Avis de passage Crissey a été mis à jour le 2026-05-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)