Avishan Cohen Espace james Chambaud Lons

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Avishai Cohen Ashes to Gold : Jazz

Avec Avishai Cohen (trompette, bugle, flûte), Yonathan Avishai (piano), Barak Mori (contrebasse), Ziv Ravitz (batterie)

Depuis vingt ans, le trompettiste et compositeur Avishai Cohen peaufine une musique exigeante, où le silence a toute sa part. C’est dans une forme de flamboyance que le trompettiste répond dans Ashes to Gold aux horreurs du conflit israélo-palestinien qui l’ont un temps vidé de toute musique. Partisan de la paix, il mène son groupe, uni par des années de complicité, dans les méandres d’une suite en cinq parties d’une rare intensité émotionnelle, d’où finit par jaillir l’espoir.

Bouleversant. .

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 01 53 espace-chambaud@mairie-lons.fr

