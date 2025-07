Avocourt en fête Avocourt

Avocourt en fête Avocourt samedi 5 juillet 2025.

Avocourt en fête

Avocourt Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-05 15:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Le village d’Avocourt vibre au rythme de la fête pour célébrer les 35 ans de son comité des fêtes avec un programme festif et gourmand pour petits et grands.

Les festivités débutent dès 15h avec une marche en forêt ouverte à tous, proposant deux parcours accessibles de 7 et 12 kilomètres.Les départs sont échelonnés de 15h à 15h30 pour le parcours de 12 km et de 15h30 à 16h pour le parcours de 7 km.

Dès 16h30, le cœur du village s’anime avec l’ouverture de la buvette et des stands de restauration. Au menu planches apéritives, jambon à la broche (réservation conseillée), barbecue géant et une sélection de douceurs sucrées pour satisfaire toutes les envies. Un espace idéal pour se retrouver en famille ou entre amis, dans une ambiance chaleureuse.

La soirée s’annonce musicale et spectaculaire. À 19h30, place au concert du groupe Danwez Mad , dont l’énergie festive mêlée à la cornemuse ne manquera pas de faire danser le public.

À 22h, DJ First Dance prend le relais avec une animation musicale qui fait vibrer Avocourt jusqu’à 3h du matin.

Le moment fort de la soirée débute à 22h30 avec le spectacle Feu et lumière de la troupe Washasha,

Et pour clôturer cette journée exceptionnelle, un feu d’artifice illuminera le ciel à 23h.Tout public

0 .

Avocourt 55270 Meuse Grand Est +33 6 77 45 20 27 avocourtenfete@gmail.com

English :

The village of Avocourt celebrates its 35th anniversary with a festive and gourmet program for young and old.

The festivities kick off at 3 p.m. with a forest walk open to all, offering two accessible routes of 7 and 12 km. departures are staggered from 3 to 3.30 p.m. for the 12 km route, and from 3.30 to 4 p.m. for the 7 km route.

From 4.30pm, the heart of the village comes alive with the opening of the refreshment stand and food stalls. On the menu: aperitif platters, ham on the spit (reservation recommended), giant barbecue and a selection of sweet treats to satisfy every taste. An ideal place to gather with family and friends, in a warm and friendly atmosphere.

The evening promises to be musical and spectacular. At 7.30pm, the « Danwez Mad » band performs, their festive energy combined with bagpipes guaranteed to get the crowd up and dancing.

At 10 p.m., DJ First Dance takes over with a musical performance that keeps Avocourt rocking until 3 a.m.

The highlight of the evening kicks off at 10:30 p.m. with a fire and light show by the Washasha troupe,

And to round off this exceptional day, fireworks light up the sky at 11pm.

German :

Das Dorf Avocourt vibriert im Rhythmus des Festes, um das 35-jährige Bestehen seines Festkomitees mit einem festlichen und leckeren Programm für Groß und Klein zu feiern.

Die Feierlichkeiten beginnen um 15 Uhr mit einem Waldspaziergang für alle, bei dem zwei barrierefreie Strecken von 7 und 12 Kilometern angeboten werden: Die 12-km-Strecke beginnt um 15 Uhr und endet um 15:30 Uhr, die 7-km-Strecke um 15:30 Uhr und endet um 16 Uhr.

Ab 16:30 Uhr belebt sich das Dorfzentrum mit der Eröffnung des Imbissstandes und der Verpflegungsstände. Auf dem Menü stehen Aperitifbretter, Schinken am Spieß (Reservierung empfohlen), ein Riesengrill und eine Auswahl an süßen Leckereien, um alle Wünsche zu erfüllen. Ein idealer Ort, um sich mit der Familie oder mit Freunden in einer herzlichen Atmosphäre zu treffen.

Der Abend verspricht musikalisch und spektakulär zu werden. Um 19:30 Uhr beginnt das Konzert der Gruppe « Danwez Mad », die mit ihrer festlichen Energie und Dudelsackmusik das Publikum zum Tanzen bringen wird.

Um 22 Uhr übernimmt DJ First Dance mit einer musikalischen Animation, die Avocourt bis 3 Uhr morgens in Schwingung versetzt.

Der Höhepunkt des Abends beginnt um 22:30 Uhr mit der Feuer- und Lichtshow der Truppe Washasha,

Zum Abschluss dieses außergewöhnlichen Tages erleuchtet um 23 Uhr ein Feuerwerk den Himmel.

Italiano :

Il villaggio di Avocourt è in fermento per celebrare il 35° anniversario del suo comitato festeggiamenti, con un programma festivo e gastronomico per grandi e piccini.

I festeggiamenti prendono il via alle 15.00 con una passeggiata nel bosco aperta a tutti, che propone due percorsi accessibili di 7 e 12 chilometri, con partenze scaglionate dalle 15.00 alle 15.30 per il percorso di 12 km e dalle 15.30 alle 16.00 per quello di 7 km.

Dalle 16.30, il cuore del villaggio si anima con l’apertura del punto di ristoro e degli stand gastronomici. In menù: taglieri di aperitivi, prosciutto allo spiedo (si consiglia la prenotazione), barbecue gigante e una selezione di dolci per soddisfare tutti i gusti. Un luogo ideale per ritrovarsi con la famiglia e gli amici in un’atmosfera calda e accogliente.

La serata si preannuncia musicale e spettacolare. Alle 19.30, la band « Danwez Mad » sale sul palco con la sua energia festosa e le sue cornamuse, che faranno ballare la folla.

Alle 22.00, il DJ First Dance si esibisce in una stravaganza musicale che farà vibrare Avocourt fino alle 3 del mattino.

Il clou della serata inizia alle 22.30 con uno spettacolo di fuoco e luci della troupe Washasha,

Per concludere questa giornata eccezionale, alle 23.00 i fuochi d’artificio illumineranno il cielo.

Espanol :

El pueblo de Avocourt se viste de fiesta para celebrar el 35º aniversario de su comisión de festejos, con un programa festivo y gastronómico para grandes y pequeños.

La fiesta comienza a las 15:00 con un paseo por el bosque abierto a todos, con dos recorridos accesibles de 7 y 12 km, con salidas escalonadas de 15:00 a 15:30 para el recorrido de 12 km y de 15:30 a 16:00 para el de 7 km.

A partir de las 16.30 h, el corazón del pueblo se anima con la apertura del avituallamiento y los puestos de comida. En el menú: platos de aperitivo, jamón al espetón (se recomienda reservar), barbacoa gigante y una selección de dulces para todos los gustos. Un lugar ideal para reunirse con la familia y los amigos en un ambiente cálido y acogedor.

La velada promete ser musical y espectacular. A las 19.30 h, el grupo « Danwez Mad » sube al escenario con su energía festiva y sus gaitas para hacer bailar a la multitud.

A las 22:00, DJ First Dance tomará el relevo con una actuación musical que hará vibrar Avocourt hasta las 3:00 de la madrugada.

El punto culminante de la noche llegará a las 22:30 con un espectáculo de fuego y luces a cargo de la compañía Washasha,

Y como colofón a esta jornada excepcional, los fuegos artificiales iluminarán el cielo a las 23:00.

L’événement Avocourt en fête Avocourt a été mis à jour le 2025-06-27 par OT DU PAYS D’ARGONNE