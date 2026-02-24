Avoir 20 ans Dans Les Oreilles Bourges

Avoir 20 ans Dans Les Oreilles

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 19:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Une rencontre exceptionnelle avec Jacques Vassal, figure du journalisme musical, aux origines du Printemps de Bourges.

En partenariat avec Double Cœur, cette conférence accueille Jacques Vassal, pionnier du journalisme musical en France et ancien collaborateur du mensuel Rock & Folk. Auteur de Avoir 20 ans dans les oreilles (2025), il partage souvenirs, rencontres et regards passionnés sur la scène folk et la chanson française. Grand témoin de son époque, il évoquera également la naissance du Printemps de Bourges aux côtés d’Alain Meilland, Maurice Frot et Daniel Colling, il y a près de cinquante ans. Une plongée vivante dans l’histoire musicale française. .

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60 direction.archives@departement18.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An exceptional encounter with Jacques Vassal, a leading figure in music journalism, at the origins of Printemps de Bourges.

