Avoir 20 ans en Ukraine Musée de Bretagne Rennes Samedi 28 mars, 17h45 Ille-et-Vilaine

Discussion avec Ganna, une étudiante qui vit à Lviv sur sa vie dans un pays en guerre.

La rencontre sera animée par **Ewen Dubée**, étudiant en journalisme à **Sciences Po Rennes**.

Début : 2026-03-28T17:45:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T18:45:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



