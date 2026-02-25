Avoir 20 ans en Ukraine Musée de Bretagne Rennes
Avoir 20 ans en Ukraine Musée de Bretagne Rennes samedi 28 mars 2026.
Avoir 20 ans en Ukraine Musée de Bretagne Rennes Samedi 28 mars, 17h45 Ille-et-Vilaine
Discussion avec Ganna, une étudiante qui vit à Lviv sur sa vie dans un pays en guerre.
La rencontre sera animée par **Ewen Dubée**, étudiant en journalisme à **Sciences Po Rennes**.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-28T17:45:00.000+01:00
Fin : 2026-03-28T18:45:00.000+01:00
1
Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine