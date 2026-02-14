Avoir son site internet vitrine : comment et pour quoi faire ?, France Num, Paris

Avoir son site internet vitrine : comment et pour quoi faire ? Jeudi 19 février, 12h00 France Num Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T12:00:00+01:00 – 2026-02-19T13:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T12:00:00+01:00 – 2026-02-19T13:00:00+01:00

Commerçants, artisans, indépendants, TPE, PME : pourquoi et comment être visible sur internet et créer son site internet vitrine ?

Est-ce pertinent pour toutes les entreprises ? Quels sont les risques à ne pas le faire ?

Comment mettre en place un site internet vitrine ? Comment le faire vivre et assurer sa maintenance ?

Découvrez les conseils pratiques, illustrés par des exemples concrets, d’experts du numérique référencés Activateurs France Num pour développer votre présence en ligne.

France Num 139 rue de Bercy, 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Bercy Paris Île-de-France

