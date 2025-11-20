Avoir une voix dans un secteur en crise parcours et engagement de Rima Abdul-Malak Amphi René Cassin Sciences Po Aix Aix-en-Provence

Avoir une voix dans un secteur en crise parcours et engagement de Rima Abdul-Malak

Jeudi 20 novembre 2025 de 18h15 à 20h. Amphi René Cassin Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Organisée dans le cadre de la Saison Culturelle de Sciences Po Aix, assistez à une conférence de Rima Abdul-Malak autour des politiques culturelles publiques. La rencontre sera modérée par des étudiants du M2 Politique Culturelle et Mécénat.

Intervenante Rima Abdul-Malak, Ministre de la Culture de 2022 à 2024



Née en 1979, Rima Abdul-Malak passe les dix premières années de sa vie à Beyrouth avant que sa famille, fuyant la guerre civile, ne s’installe à Lyon. Après des études de sciences politiques, elle commence son parcours dans l’humanitaire, auprès du CCFD-Terre Solidaire puis de Clowns sans frontières. Elle se dirige ensuite vers la coopération culturelle à l’Institut français où elle est responsable de la diffusion de la scène musicale française à l’international. Elle rejoint la Mairie de Paris en 2008, d’abord comme conseillère spectacle vivant de l’adjoint à la culture, puis comme directrice de son cabinet avant de devenir la conseillère culture de Bertrand Delanoë. En 2014, elle est nommée attachée culturelle à l’Ambassade de France à New York, où elle œuvre au renforcement des échanges artistiques entre la France et les Etats-Unis. A son retour en 2019, elle devient la conseillère culture d’Emmanuel Macron et joue un rôle clé pendant la crise du Covid.



De 2022 à 2024, elle est ministre de la Culture dans le gouvernement d’Elisabeth Borne. Son mandat est marqué par l’ouverture de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un plan national pour les métiers d’art, deux lois majeures sur les restitutions, la taxation des plateformes de streaming pour soutenir l’industrie musicale, la défense résolue de l’audiovisuel public, son engagement contre les violences sexuelles dans le monde de la culture et l’initiative La Relève pour renouveler le vivier des futurs dirigeants culturels. Sans oublier la poésie, qu’elle insuffle au ministère avec le Rima poésie club et les nuits de la lecture, comme dans la plupart de ses discours.



Sa devise empruntée à Dostoïevski la beauté sauvera le monde ! .

Amphi René Cassin Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13625 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

As part of Sciences Po Aix’s Cultural Season, attend a lecture by Rima Abdul-Malak on public cultural policies. The meeting will be moderated by students from the M2 Politique Culturelle et Mécénat.

German :

Im Rahmen der Kultursaison von Sciences Po Aix findet ein Vortrag von Rima Abdul-Malak zum Thema öffentliche Kulturpolitik statt. Die Veranstaltung wird von Studenten des M2 Politique Culturelle et Mécénat moderiert.

Italiano :

Nell’ambito della Stagione culturale di Sciences Po Aix, partecipate a una conferenza di Rima Abdul-Malak sulle politiche culturali pubbliche. L’evento sarà moderato dagli studenti del programma M2 Cultural Policy and Patronage.

Espanol :

En el marco de la Temporada Cultural de Sciences Po Aix, asista a una conferencia de Rima Abdul-Malak sobre las políticas culturales públicas. El acto estará moderado por estudiantes del programa M2 Política Cultural y Mecenazgo.

